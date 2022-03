Gina Pistol, imagine înduioșătoare cu fiica sa. Cât a crescut Josephine și cum a surprins-o mama ei

Josephine a împlinit un an pe 9 martie, iar părinții săi au transmis un mesaj emoționant. Recent, GIna Pistol a publicat și o imagine cu fiica sa. Gina Pistol a devenit mamă la 40 de ani, după ce medicii i-au spus că șansele de a naște sunt minime. Totuși, îndrăgita prezentatoare a fost extrem de norocoasă pentru că a avut o sarcină normală și a adus pe lume o minune de copil. Deși cei doi nu au arătat până acum imagini cu chipul fetiței, Gina Pistol a mărturisit că este o fetiță foarte expresivă.

Cum a surprins-o Gina Pistol pe Josephine, la scurt timp de când micuța a ămplinit 1 an

Gina Pistol a publicat recent o fotografie în care Josephine apare stând în picioare, lângă un balon în formă de inimioară.

Ulterior, Gina Pistol a mai publicat, tot pe Instasory, o imagine cu micuța sa stând pe fotoliu.

Când au sărbătorit un an de când au devenit părinți, GIna și Smiley au transmis un mesaj emoționant: „Nu știu despre alții,dar pentru mine 9 martie nu e ziua bărbatului! Josephine împlinește azi 1 an! 1 an de iubire pură,1 an de când ne-ai făcut pe mine și pe Ginna Pistol părinți,1 an de când zâmbim, ne emoționăm și ne bucurăm în fiecare zi,1 an de când viață noastră e mult mai frumoasă pentru că o privim prin ochii tăi!” , a scris Smiley pe Instagram.

Gina Pistol se mândrește cu fiica ei Josephine

Gina Pistol și Smiley au devenit părinți pe 9 martie 2021.

„Este o perioadă foarte frumoasă, o perioadă foarte grea, este cel mai frumos greu posibil, am tot spus lucrul acesta. Mă uit la fetița mea și văd cât de repede trece timpul. Fetița mea crește și totul e in regulă. Îmi citește gândurile și când ma gândesc să nu se ducă undeva, ea fix acolo se duce”, a declarat Gina Pistol la Observator.

După e a devenit mamă, Gina Pistol nu a mai putut prezenta emisiunile de la Antena 1 Chefi la cuțite și Asia Express, iar Irina Fodor i-a venit în ajutor.

„Cred că toate se întâmplă atunci când ești pregătit să le primești. Ginei nu i s-a dat nicio șansă să rămână gravidă. Și eu i-am spus atunci: <<Ai răbdare. Nu e după noi. Dacă este să se întâmple se va întâmpla>>. Cred că nu m-a crezut atunci. Lucrurile s-au așezat într-un moment în care ea a fost pregătită pentru asta, că ea e dătătoarea de viață. A venit și într-un moment în care eu eram în pauză, nu am mai fost solicitat săptămână de săptămână să plec la concerte. Am timp să trăiesc etapa asta. Mie și Ginei ni s-a întâmplat minunea asta”, a spus Smiley în podcastul lui Mihai Morar Fain și Simplu.

