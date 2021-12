Gina Pistol, imaginea adorabilă cu fiica sa. Cât de mare a crescut și cum arată acum Josephine

În urmă cu puțin timp, Gina Pistol a publicat o fotografie cu micuța ei Josephine Maria, atrăgând atenția celor peste 1 milion de urmăritori. Frumoasa blondină a surprins-o pe fiica ei uitându-se la televizor, alături de Gosha, pisica lor, care pare că îi e cea mai bună prietenă fetiței.

Josephine stă cu spatele la camera și o mângâie pe Gosha, în timp ce se uită la desene. Imaginea adorabilă a strâns peste 65.000 aprecieri, iar fanii au copleșit-o cu laude în secțiunea de comentarii.

Imaginea adorabilă cu Josephine și pisica ei a topit inimile fanilor

“❤️❤️❤️ ce mare este deja....😍😍”

“M-am topit...🥰❤”

“Abia aștept să ne o arăți ❤️”

“❤️❤️❤️Doamne, ce minunatie de bebelusa!!!”

Gina Pistol, despre experiența de a fi părinte

De când a devenit mamă, Gina Pistol strălucește și a spus de nenumărate ori pe Insta Story că deși trece prin cea mai dificilă perioadă acum, tot aceasta este și cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

„Este o perioadă foarte frumoasă, o perioadă foarte grea, este cel mai frumos greu posibil, am tot spus lucrul acesta. Mă uit la fetița mea și văd cât de repede trece timpul. Și face 9 luni imediat. Întorcându-mă în platou am simțit că nu am lipsit decât o săptămână, colegii mei sunt la fel. Cu toate astea, fetița mea crește și totul e in regulă, e în etapa de bușilea. Îmi citește gândurile și când ma gândesc să nu se ducă undeva, ea fix acolo se duce”, spune Gina Pistol la Observator.

Gina Pistol se numără printre vedetele care își țin mereu fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața lor. De altfel, prezentatoarea tv le topește inimile admiratorilor atunci când publică imagini cu micuța Josephine.

„Eu credeam că-s pregătită. Dar treci printr-o furtună hormonală care te lasă un pic răvășită. Te uiți în oglindă și nu te mai recunoști. Cumva nu ești pregătită ca mamă. Și conexiunea aia despre care citești... Citisem despre cum toate femeile s-au conectat copilul și la mine nu era chiar așa”, a mărturisit Gina Pistol despre prima lună pe care a trăit-o ca mamă, în urmă cu ceva vreme.

Fanii au vrut să știe dacă frumoasa prezentatoare plănuiește și o a doua sarcină. Gina Pistol a răspuns că vrea să se bucure de Josephine și având în vedere că medicii nu-i dădeau speranțe nici în privința premei sarcini, nu-și face planuri legate de un al doilea copil.

