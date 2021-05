Gina Pistol, în costum de baie, la aproape trei luni de la naștere. Cum arată imaginile neretușate

Gina a publicat câteva dintre imaginile needitate pe contul său de Instagram, acolo unde fanii s-au grăbit să o complimenteze pentru felul în care arată la nici trei luni de când a adus pe lume o fetiță superbă.

În captura postată, Gina Pistol poartă un costum de baie negru, dintr-o singură piesă, și are părul coafat în bucle. Frumoasa blondină este pozată din lateral și poartă o pereche de sandale negre, care-i lungesc picioarele.

Mesajul postat de Gina Pistol lângă imaginile neretușate

Lângă imaginile needitate, Gina Pistol a vorbit despre modificările prin care trec corpurile doamnelor și domnișoarelor, încercând să promoveze acceptarea și iubirea de sine.

”De-a lungul timpului, corpul nostru trece prin tot felul de schimbări. Cu toatele ne dorim “perfecțiunea”, acea perfecțiune pe care o vedem în online, pe sticlă sau prin reviste. De foarte multe ori, am pus presiune pe mine și pe corpul meu, mai ales pentru că sunt persoana publică. Cu trecerea anilor, însă, am învățat să mă accept și să fac “pace” cu mine. Evident că toate ne dorim să fim frumoase și susțin cu desăvârșire munca pentru o versiune mai bună a noastră, însă, totul prin răbdare și acceptare.

Am trecut prin sarcină, perioadă în care nu m-am blamat niciodată pentru vreun kg în plus (și am avut destule 😊) . Dar cum aș putea face asta, când acest corp mi-a oferit cea mai mare minune a vieții? Este un templu, care a oferit dragoste și protecție timp de 9 luni copilei mele, iar acum, nu-mi mai rămâne decât să-i ofer ofrande.

Echilibrul cu tine însăți contează cel mai mult așa că ai grijă de tine, de sufletul și de corpul tău.

…și nu uita că ești UNICĂ! P.S.pozele din această campanie sunt neretușate.”, a notat frumoasa prezentatoare TV.

Gina Pistol a născut în martie 2021

Gina Pistol a născut, pe data de 9 martie 2021, o fetiță pe care a numit-o Josephine Maria.

”Așa începe fericirea. Suntem deja 3. Fetița nostră s-a născut astăzi, este sănătoasă, are 3,230 kg și 51 cm lungime, iar @DanaOprescu, medicul nostru, ne-a spus că este perfectă. Multumim pentru toate gândurile și urările. Revenim cât de curand cu vești, imediat ce vom fi în stare.”, a scris Gina Pistol de contul său de Facebook.

