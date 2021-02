Gina Pistol și Smiley, peripeții la ecograf: „Dacă fiică-ta seamănă cu mine, ai încurcat-o”. Ce s-a întâmplat

Gina Pistol își ține la curent fanii în ceea ce privește activitățile ei din timpul sarcinii. Fetița ei va veni pe lume într-o casă renovată, pentru că viitorii părinți s-au preocupat în ceea ce privește căminul în care va fi primită bebelușa.

„Zici că există niște reguli nescrise pentru femeile însărcinate. Dacă ești în al doilea sau al treilea trimestru trebuie să zugrăvești, renovezi, să faci curățenie generală. Orice ca să-ți faci viața grea. Ca să nu-ți fie ușor. Eu am făcut sport toată viața mea și credeam că o să-mi fie ușor, dar tot ce fac e greu. Mai e și o altă problemă. Nu vă puteți înțelege cu noi în perioada asta. Dacă unei femei însărcinate i s-a pus pata pe curățenie generală, renovare, nu există până nu face ca ea”, a povestit Gina Pistol pe Instagram.

Cum au anunțat Gina Pistol și Smiley că vor fi părinți

Gina Pistol și Smiley au dezvăluit la finalul lunii septembrie că vor deveni părinți. Prezentatoarea Chefi la cuțite a mărturisit că în urmă cu câțiva ani medicii i-au spus că șansele ca ea să devină mamă sunt foarte mici, însă acum se bucură de minunea pe care i-a trimis-o Dumnezeu:

„Noi acum înseamnă 3. În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi. Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am ştiut că totul este bine. În sfârşit, a venit momentul să aflaţi de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani şi cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susţinere şi multă emoţie în viaţa noastră şi în acest oracol video pe care îl împărţim cu voi, cu toată recunoştinţa pentru susţinerea şi mesajele pe care le-am primit pana acum!”, a spus Gina Pistol într-un vlog pe care l-a realizat împreună cu iubitul ei.

