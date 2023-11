Giulia, detalii neștiute despre relația ei cu Vlad Huidu. Artista a povestit despre un moment în care au fost despărțiți

Giulia Anghelescu de la America Express a povestit un episod mai puțin cunoscut al relației sale cu Vlad Huidu. Artista a mărturisit că ea și partenerul ei au fost despărțiți o perioadă, înainte de a deveni soț și soție.

În podcastul său, BADASSMOM, Giulia Anghelescu a povestit despre un moment important în relația ei cu Vlad Huidu. Concurenta America Express a povestit că era despărțită de tatăl copiilor ei când i-a spus că era însărcinată cu fiica lor cea mare.

Giulia i-a avut invitați la podcastul ei pe Romică și Cătălin Țociu, unii dintre colegii ei de la America Express. Din vorbă în vorbă, Giulia a făcut o declarație mai puțin știută despre parcursul relației sale cu Vlad Huidu.

Giulia și Vlad Huidu de la America Express au povestit despre un moment în care au fost despărțiți

Artista a mărturisit că ea și Vlad Huidu erau despărțiți în momentul în care a mers la el la serviciu și i-a spus că vor avea un copil.

„Eu am făcut-o pe Antonia înainte să ne căsătorim. Păpu a fost surprins”, a spus Giulia.

„Noi eram certați în perioada aia. Nu prea...”, a spus Vlad Huidu.

„A, erați despărțiți”, a spus Romică Țociu.

„Un pic”, a răspuns Giulia râzând.

„A venit într-o dimineață la mine la birou și mi-a zis că trebuie să stăm de vorbă. Eu am zis ok. Ies din birou. Mă ia la o discuție și îmi zice: <<uite, eu sunt însărcinată>>. În momentul ăla am crezut că o să leșin”, a povestit Vlad Huidu.

„Stați puțin că vă iau la întrebări. De ce te-ai dus? Îl iubeai?”, a întrebat Romică Țociu.

„Da”, a răspuns Giulia ferm.

„Dar erați certați”, a continuat Romică Țociu.

„Un pic. Dar eu nu mi-am pierdut niciodată speranța că o să fim împreună din nou”, a răspuns Giulia.

„Îl păstrai?”, a întrebat Romică Țociu.

„Da! Normal!”, a spus ferm Giulia.

Cu această ocazie, Romică Țociu a mărturisit că și soția sa a rămas însărcinată înainte de nuntă:

„Exact așa s-a întâmplat la mine cu Nicoleta! Eram la teatrul Tănase, eram în pauze și mi-a zis. Am rămas așa interzis! Nu știu cum am spus textul apoi. Eu pe Nicoleta am iubit-o din prima și cred că ea este și va fi tot timpul îngerul nostru păzitor”, a spus Romică Țociu.

„Întotdeauana lucrurile se întâmplă în vață atunci când e scris să se întâmple”, a concluzionat Giulia.

Giulia și Vlad au devenit părinți pentru prima oară în anul 2012. Antonia Sabina le-a luminat viața celor doi când a venit pe lume, pe 7 aprilie. Mezinul familei s-a născut pe 18 aprilie 2015 și a fost pentru cei doi soți „minunea lor de băiețel”, așa cum a scris mama băiatului pe rețelele sociale.