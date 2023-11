Giulia Anghelescu a rămas în relații bune cu fostul iubit, Costin Manea. Cum se înțelege soțul artistei, Vlad Huidu, cu acesta

Giulia Anghelescu, concurenta de la America Express - Drumul Soarelui, a rămas prietenă cu fostul ei iubit, Costin Manea. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă au decis să o ia pe drumuri separate după o relație de 6 ani.

Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, au atras atenția telespectatorilor cu aparițiile lor înduioșătoare din America Express - Drumul Soarelui. Deși sunt foarte discreți în ceea ce privește viața personală, cei doi au decis să accepte provocarea celui mai dur reality show din România.

Publicul a fost impresionat peste măsură de modul în care artista este tratată de partenerul său. Vlad Huidu a avut mare grijă de soția lui în cea mai neașteptată aventură din viața lor. Acesta a protejat-o și a încurajat-o atunci când misiunile deveneau dificile.

Cei doi au vorbit fără reținere despre povestea lor de dragoste, chiar în cadrul emisiunii. Cântăreața și soțul ei au împlinit 11 ani de la căsătorie în prima etapă din Ecuador, însă relația lor a început în urmă cu 16 ani.

Concurenții de la America Express - Drumul Soarelui au decis să facă pasul cel mare pe data de 8 iulie 2012. De asemenea, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu se mândresc cu o iubire ca în filme, dar și cu doi copii minunați. Aceștia au o fetiță pe nume Antonia Sabina și un băiețel, pe nume Mikael Eduard.

Ce părere are Vlad Huidu despre faptul că Giulia Anghelescu a rămas prietenă cu fostul iubit, Costin Manea

Înainte de a forma un cuplu cu Vlad Huidu, Giulia Anghescu a fost împreună cu un celebru fotbalist. Artista și Costin Manea au stat împreună aproximativ 6 ani. Pe atunci se specula că vedeta l-ar fi lăsat pentru actualul soț.

În prezent, cei doi și-au refăcut viața, însă au rămas în relații bune. Se pare că Giulia Anghelescu și fostul iubit din adolescență sunt încă prietenii, iar familiile lor se înțeleg foarte bine.

„Eu am o relație extrem de frumoasă și de respect cu Costin, fostul meu iubit. Dar, nu numai eu, și Vlad (nr. Huidu) are o relație de prietenie cu el. Iar Costin are o soție absolut extraordinară și am rămas în relații foarte bune. Familiile noastre sunt apropiate și își vorbesc. Deci, nu e nimic senzațional. Dar, uite că, atunci când apari mai des, se trezesc unii jurnaliști să scârme și să găsească și ei senzaționalul”, a mărturisit concurenta de la America Express - Drumul Soarelui, conform viva.ro.

Giulia Anghelescu și Costin Manea avea planuri mari de viitor

Relația dintre Giulia Anghelescu și Costin Manea a început în anul 2001 atunci când artista avea doar 17 ani. Cei doi și-au făcut planuri mari de viitor împreună. Aceștia își doreau să își întemeieze o familie, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru ei.

„Avem o relație cât se poate de frumoasă, ne iubim foarte mult și ne dorim să ne petrecem tot restul vieții împreună. Relația noastră a durat așa de mult și pentru că nu am locuit împreună. Astfel, iubirea noastră s-a consolidat în timp și s-a maturizat frumos… Îmi place să visez la momentul în care voi îmbracă rochia de mireasă. Îmi doresc să aibă un model deosebit, așa că m-am hotărât să-mi caut din timp. Îmi doresc cât de curând să fac un copil, pentru că vreau să fiu o mămică tânăra și drăguță”, spunea concurenta de la America Express pe atunci, potrivit sursei citate mai sus.