Harry și Meghan, ducele și ducesa de Sussex, vor lua o pauză de la îndatoririle regale și se vor axa pe viața de familie

Harry și Meghan, ducele și ducesa de Sussex, vor face o pauză de la îndatoririle regale până la sfârșitul anului, împărțindu-și timpul între SUA și Marea Britanie, a declarat pentru CNN o sursă regală.

Confirmarea unei pauze vine cu câteva ore înainte ca un documentar ITV, filmat în timpul turneului recent al cuplului din Africa de Sud, să fie difuzat în Marea Britanie. În materialele lansate înainte de difuzarea sa, Harry a descris ideea de a se muta în Africa drept „uimitoare”, dar a recunoscut că este puțin probabil.

"Nu știu unde am putea locui în Africa în acest moment", a declarat Harry pentru reporterul Tom Bradby în documentar. „Tocmai am venit din Cape Town, acesta ar fi un loc uimitor pentru a ne stabili. Dar cu toate problemele care se întâmplă acolo, nu văd cum am fi capabili să facem cu adevărat atât de mult diferența pe cât ne dorim", a continuat el .

O sursă regală a declarat pentru CNN că nu există încă planuri ferme și, prin urmare, nu a putut confirma perioada în care cuplul va ieșidin ochiul public. Perechea își va lua ceva timp de familie până la sfârșitul anului, de la jumătatea lunii noiembrie, odată ce își vor încheia actualele angajamente. Este probabil să își împartă timpul între SUA și Marea Britanie, a adăugat sursa.

Într-un alt clip al documentarului, Meghan vorbește despre problemele cu care se confruntă ca mamă și despre viața ei de ducesă, care a fost judecată și disecată de mass-media și de public, încă de când a început să întâlnească cu prințul Harry.

Abținându-se cu greu să nu plângă, Meghan i-a mulțumit reporterului Bradby că a întrebat-o despre impactul pe care l-a avut presiunea din jurul ei asupra sănătății sale mintale și fizice. "Mulțumesc că ai întrebat. Nu multe persoane au întrebat dacă sunt OK, dar este un lucru foarte real care trebuie să treacă prin culise", a spus ea.

În documentarul „Harry & Meghan: O călătorie africană”, Harry a declarat, de asemenea, că fiecare bliț al camerei îl duce „înapoi” cu gândul la moartea mamei sale, prințesa Diana, care a murit în 1997, când mașina ei s-a prăbușit în timp ce a fost urmărită de un paparazzo pe motocicletă. Întrebat dacă se simte împăcat în legătură cu moartea Dianei în urmă cu 22 de ani, ducele, care avea atunci 12 ani, a recunoscut că mâhnirea lui e încă o „rană deschisă”.