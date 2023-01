Haziran, soția lui Luis Gabriel, de urgență la spital. Ce a pățit și cum s-a afișat în mediul online, în prima zi din an

La scurt timp după ce Luis Gabriel a făcut show la Revelionul cel neBUN 2023 de la Antena 1, soția lui a avut nevoie de ajutorul medicilor. Haziran a ajuns de urgență la spital din cauza unui gest care nu credea că îi va face atâtea probleme. Iată ce s-a întâmplat cu frumoasa soție a cântărețului chiar în prima zi din 2023.

Soția lui Luis Gabriel a ajuns de urgență la spital. Ce a pătit Haziran

Haziran este foarte activă în mediul online și își ține urmăritorii la curent urmăritorii cu toate evenimentele din viața ei, atât cele plăcute, cât și mai puțin plăcute. Astfel, frumoasa soție a lui Luis Gabriel i-a îngrijorat pe internauți când a dezvăluit că pe 1 ianuarie 2023 a ajuns la spital.

Tânăra mămică a avut nevoide de ajutorul medicilor, de urgență și a venit și cu o serie de explicații legat de ceea ce s-a întâmplat.

Se pare că simplul gest de a-și schimba cercelul din nas a dus-o pe mâna personalului medical, a povestit ea într-un Istastory.

De asemenea, cu aceată ocazie, ea le-a făcut și urările de an nou urmăritorilor ei pe de Instagram și a adăugat o fotografie în care apare fără pic de machiaj și cu un mic bandaj în locul unde are piercing-ul.

„La mulți ani, lume!! Să aveți un an nou așa cum vă doriți! Cu ocazia anului nou am zis să îmi schimb pierce-ul din nas și am ajuns la spital!”, a scris soția lui Luis Gabriel pe rețelele de socializare.

Luis Gabriel, declarație de dragoste neașteptată pentru mama copilului său

Luis Gabriel a surprins pe toată lumea cu o declarație de dragoste neașteptată, pentru și despre soția lui, la finalul repertoriului său de la Revelionul cel neBUN 2023. Acesta a comparat-o cu o floare frumoasă și a îndemnat pe toți bărbații să-i urmeze calea.

„Oameni buni, iubiți-vă soțiile, dați-le afecțiune, pentru că femeia este cea mai frumoasă floare din grădina bărbatului. Așa că, să ne respectăm soțiile, ea e cea mai frumoasă floare din grădina secătuită a inimii noastre. Așa că, și pentru soția mea, Te iubesc, te iubesc, te iubesc! Love you!”, spune Luis Gabriel.

„Trebuie să povestim. Cum a reușit soția ta să te facă să spui asta. Fii atent, te las să mergi la Revelion, dar spui așa...soția mea e cea mai frumoasă floare...”, spune Liviu Vârciu, atunci când a ajuns la el.

„Te-a plătit bine tare”, a glumit și Andrei Ștefănescu.

