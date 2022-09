Ce notă a luat iubita cântărețului Luis Gabriel la BAC: „Au trecut mulți ani”. Haziran a început trei facultăți

De curând, iubita cântărețului Luis Gabriel a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pe contul personal de Instagram. Unul dintre fani a vrut să afle ce studii are Haziran, dar și ce liceu a absolvit.

Ce notă a luat iubita cântărețului Luis Gabriel la BAC

Haziran și Luis Gabriel formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la noi. Iubita celebrului manelist este o mămică fericită și împlinită. De altfel, este mereu prezentă pe rețelele sociale, unde le povestește fanilor ultimele noutăți din viața personală și de familie. De data asta, ea a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pe contul său de Instagram, moment în care unul dintre urmăritorii ei a vrut să afle ce notă a luat la BAC.

„Aproximativ 8, nu mai știu exact, fiindcă au trecut mulți ani. Știu că am luat o notă mică la istorie”, a spus ea pe Instastory.

Iubita lui Luis Gabriel a menționat și la ce facultăți s-a înscris. Chiar dacă a început mai multe specializări, nu a apucat să le finalizeze, pentru că a fost nevoită să se mute.

„Facultatea de teatru, limbi străine și începusem și dreptul, dar nu era de mine. Nu le-am terminat, fiindcă m-am mutat, dar intenționez să o fac (măcar pe una dintre ele)”, a mai precizat Haziran.

Ea a povestit și ce liceu a absolvit, fiind vorba despre profilul de Arte, care i-a plăcut extrem de mult.

„Am fost la liceul de arte, pe profil muzical”, a mai scris iubita lui Luis Gabriel pe Instastory.

Ce studii are Luis Gabriel

Celebrul manelist scoate hit după hit, iar cea mai cunoscută piesă a sa, care a adunat peste 100 de milioane de vizualizări pe YouTube, este melodia „Toate diamantele”. El a recunoscut că a terminat doar liceul și nu s-a mai înscris la facultate. Totodată, este extrem de talentat și a reușit să devină unul dintre cei mai apreciați artiști.

„Nu m-am gândit niciodată că voi deveni atât de apreciat, atât de iubit. Pot doar să spun că îmi tresare inima de bucurie atunci când văd că melodiile mele ajung la inimile oamenilor. Eu cânt ceea ce simt, trăiesc prin muzică, iar dacă mesajul meu ajunge la sufletul lor, sunt un artist fericit și împlinit.

Și înainte să mă lansez în muzică eram foarte iubit, am un caracter frumos, sunt un om modest, vorbesc cu toată lumea, sunt prietenos. Oamenii îmi spun mereu că sunt ca un ,,pansament”, îmi place să-i ascult, să-i ajut. Mă consider un om bun, un om normal. Cred că omenia trebuie să fie, în viață, mai presus de orice”, a spus Luis Gabriel, potrivit Cancan.

Când vor face Haziran și Luis Gabriel nunta

În vară, cei doi au împlinit un an de la cererea în căsătorie și au devenit rapid părinții unui băiețel.

„Urmează, dar uite că între timp a venit și bebe, urmează botezul și cred că peste un an, doi, vom face și nunta. Am ales, deja am stabilit totul, eu m-am ocupat mai mult decât soțul meu pentru că am mai mult timp la dispoziție. El a fost și a vorbit la local, dar restul, tot ce ține de decor, de biserică, le-a lăsat pe mâna mea. La botez vor fi foarte mulți artiști. Am foarte mari emoții pentru că este primul eveniment special din viața noastră, și vreau să fie totul ca la carte. Cred că mă stresez mai mult decât o voi face la nuntă, sincer. Botezul trebuia organizat mult mai devreme, dar îmi era frică de pandemie”, a mai declarat ea, potrivit Spynews.

