Heidi Klum, apariția provocatoare care a atras toate blițurile fotografilor. Vedeta a fost în pragul unui accident vestimentar

Heidi Klum, în vârstă de 49 ani, a apărut la un eveniment privat de la Hollywood purtând o rochie extrem de provocatoare, care a obligat-o să renunțe la lenjerie intimă.

Rochia acoperită cu paiete strălucitoare, de la brandul Dolce & Gabbana, a atras privirile tuturor celor prezenți la eveniment, inclusiv cea a fotografilor. Paparazzi au fotografiat-o pe vedetă din toate unghiurile, iar ea s-a lăsat pozată, simțindu-se bine în lumina blițurilor.

Heidi Klum, rochia care a adus-o în pragul unui accident vestimentar

Rochia extrem de scurtă avea mai multe tăieturi care erau ținute de șnururi argintii. În față, rochia îi pune în valoare bustul amplu și abdomenul perfect plat. Rochia mai are o tăietură pe șoldul drept și una la spate, lucru ce scoate în evidență faptul că modelul a renunțat complet la lenjerie intimă.

Cu un zâmbet larg, un machiaj fără cusur și un păr coafat foarte simplu, Heidi și-a asortat rochia cu o pereche de sandale argintii. Șnururile argintii de pe rochie erau acolo să evite un accident vestimentar. Orice pas greșit ar fi dus la dezgolire a părților intime. La spate, rochia cu spatele gol lăsa și mai multă piele la vedere.

Heidi Klum, un top model cu o carieră strălucitoare

Deși are deja 49 de ani, Heidi Klum, celebrul model Victoria's Secrets, are o siluetă de adolescentă. Mereu suplă, cu un trup tras prin inel și un chip care nu pare să înregistreze trecerea anilor, vedeta arată excepțional, cu cel puțin 15 ani mai tânără decât este.

Heidi Klum s-a născut pe data de 1 iunie 1973 în Bergisch Gladbach, Germania, fiind fiica lui Günther și Erna Klum. Tatăl ei a fost chimist, iar mama coafeză.

Vedeta și-a început cariera prin anii 1992 când lucra la clubul Checker’s Club, unde a fost descoperită fiind învitată la concursul de frumusețe organizat de Late-Night-Show și moderată de Thomas Gottschalk, concurs pe care l-a câștigat la vârsta de 19 ani. Aceasta a fost aleasă din cele 25.000 de candidate care au participat.

Pe lângă cariera din industria modellingului, Heidi Klum a jucat și în numeroase filme, precum: "Sex and the City", "Malcolm in the Middle", "The Life and Death of Peter Sellers", "Parks and Recreation", "CSI: Miami" și "Cursed".

