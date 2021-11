Heidi Klum, surprinsă în lenjerie intimă pe plajă, într-un pictorial provocator. Cum arată diva în vârstă de 48 ani

Celebra actrița și fotomodel, în vârstă de 48 ani, s-a lăsat fotografiată în toate pozițiile pe plajă, într-un corset negru, ciorapi negri din plasă, un sutien negru din dantelă și o pereche de ochelari de soare asortați la întreaga ținută.

Modelul surprinde de fiecare cu trupul ei fără cusur, având un fizic de invidiat, chiar și după 4 nașteri. Blondina a știut cum să își pună în valoare atuurile fizice cu o ținută all-black. În prezent, prezentatoarea TV filmează în Grecia pentru emisiunea Next Topmodel din Germania.

Heidi Klum, apariție de senzație pe o plajă din Mykonos

Chiar dacă a ajuns la vârsta de 48 ani, frumoasa blondină a demonstrat că are atuurile necesare pentru a fi un super model.

Heidi Klum a făcut furori cu aparițiile sale în cadrul unei prezentări de modă Victoria’s Secret din 2003, iar pe atunci ea era însărcinată cu fiica ei, Leni.

Heidi Klum s-a născut pe data de 1 iunie 1973 în Bergisch Gladbach, Germania, fiind fiica lui Günther și Erna Klum. Tatăl ei a fost chimist, iar mama coafeză.

Vedeta și-a început cariera prin anii 1992 când lucra la clubul Checker’s Club, unde a fost descoperită fiind învitată la concursul de frumusețe organizat de Late-Night-Show și moderată de Thomas Gottschalk, concurs pe care l-a câștigat la vârsta de 19 ani. Aceasta a fost aleasă din cele 25.000 de candidate care au participat.

Pe lângă cariera din industria modellingului, Heidi Klum a jucat și în numeroase filme, precum: "Sex and the City", "Malcolm in the Middle", "The Life and Death of Peter Sellers", "Parks and Recreation", "CSI: Miami" și "Cursed".

Heidi Klum trăiește o frumoasă poveste de dragoste

Heidi Klum este extrem de îndrăgostită și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Tom Kaulitz, cântărețul în vârstă de 32 ani.

Deși Heidi a fost căsătorită anterior cu Seal și cu Ric Pipino, Heidi Klum spune că Tom Kaulitz este singura ei iubire.

Heidi și Tom au început să se vadă în martie 2018. La vremea respectivă, cei doi au fost surprinși în timp ce se sărutau pe platourile de filmare ale show-ului ”America s Got Talent”.

Deși au fost foarte discreți în privința legăturii lor, modelul și artistul au apărut împreună la Cannes doar câteva luni mai târziu. Atunci, ei arătau mai fericiți ca niciodată în timp ce pășeau de braț și cu un zâmbet larg pe față.

”În ultima vreme, mi se amintește despre vârsta mea. Iubitul meu este cu mulți ani mai tânăr decât mine și o mulțime de oameni pun întrebări despre asta. Acesta este cu adevărat singurul moment în care vârsta pare a fi împinsă în fața mea și trebuie să ofer un răspuns pentru asta.

Cei doi par să aibă o relație specială și la fel este cea pe care Tom o are cu copiii lui Heidi Klum. Vedeta a mărturisit că i-a acceptat fără efort pe cei patru copii ai săi.