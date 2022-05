Hilary Duff, ipostaza în care fanii nu au văzut-o niciodată pe cântăreață. Vedeta a pozat nud pentru coperta unei reviste

Hilary Duff, cântăreață și actriță, a pozat nud pentru coperta revistei Women’s Health. Motivul pentru care și-a expus trupul complet dezgolit a fost pentru a încuraja toate femeile să se simtă bine în pielea lor.

Hilary Duff a pozat nud, după 3 nașteri

Hillary Duff este mămica a trei copii, dar are un trup de invidiat, iar mulți dintre fanii ei s-au bucurat enorm să vadă pictorialul fierbinte în care a apărut vedeta. Cu un abdomen perfect plat, picioare suple, un bust amplu și un posterior care a atras toate privirile, Hilary Duff a făcut toate femeile geloase pe formele ei.

Citește și: Actriţa şi cântăreaţa Hilary Duff s-a căsătorit pentru a doua oară

După ce au văzut acest pictorial, multe urmăritoare de-ale sale și-ar fi dorit să poată arăta așa după nașterea a trei copii. Hilary Duff are un băiețel din prima ei căsnicie cu sportivul Mike Comrie. Fiul lor, Luca, s-a născut în 2012, având acum 10 ani. Apoi cu cel de-al doilea soț al ei, Matthew Koma, cu care s-a căsătorit în 2019, Hilary are două fetițe. Prima născută este Violet, în vârstă de 4 ani, și cea de-a două fetiță are un an și se numește Mae, potrivit Page Six.

În fotografiile nud publicate recent, pe care și actrița le-a postat pe contul ei de Instagram, vedeta apare și goală în piscină, atrăgând atenția și mai mult asupra formelor ei perfecte.

"Sunt mândră de corpul meu. Sunt mândră că a reușit să mă facă mamă de 3 ori. Mă simt împăcată cu schimbările prin care trupul a trecut în ultimii ani. De asemnea, vreau ca toată lumea să știe că un make-up artist a pus sclipici pe trupul meu și că cineva m-a așezat în cele mai avantajoase poziții pentru a arăta așa", a declarat actrița pentru revista pentru care a pozat.

Pentru a arăta perfect în acest pictorial, Hilary Duff s-a antrenat de 4 ori pe săptămână la sală, ridicând greutăți. Pe lângă rutina ei atentă de îngrijiră și mult sport, Hilary a dezvăluit că face meditație și terapie pentru a se îngriji atât de mintea, cât și de corpul ei.

Cum a devenit faimoasă Hilary Duff

Hilary Duff a devenit cunoscută încă de la o vârstă fragedă pentru că a debutat în lumea cinematografiei în 1997, pe când avea doar 4 ani. Ea a devenit preferata multor copii datorită personajelor pe care le-a interpretat în filmele destinate copiilor și adolescenților.

Citește și: Hilary Duff e însărcinată din nou. Actrița a anunțat că așteaptă al treilea copil

Filmul care a făcut-o celebră în rândul tinerilor a fost Lizzie McGuire. Apoi ea a jucat în multe alte filme de succes precum Cadet Kelly (2002), Agent Cody Banks (2003), Cheaper by the Dozen (2003), A Cinderella Story (2004), War, Inc. (2008), According to Greta (2009), The Haunting of Sharon Tate (2019) și multe altele.

În prezent, actrița lucrează la serialul How I Met Your Father și a început filmările pentru seria TV anul acesta. Pe lângă cariera ei proeminentă în lumea actoriei, Hilary este și o cântăreață de excepție, lucru care i-a adus un succes covârșitor.

Hilary Duff are o voce extraordinară și este extrem de talentată și când vine vorba de scris versuri, având în vedere că și-a scris multe dintre cântecele ei.

A avut loc primul sărut pe Insula Iubirii. Vezi cine a picat în ispită, în episoadele noi, disponibile în AntenaPLAY.