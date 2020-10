Îl mai știi? Ce s-a întâmplat cu Scooter, care făcea furori cu melodia Maria (I like it loud)

Contrar așteptărilor, formația tehno Scooter nu a renunțat la muzică. Deși piesele lor nu au mai reușit să se plaseze pe primele locuri în topurile autohtone, au lansat hit-uri. "The Question Is What Is the Question?", "Today", "999 (Call The Police)" sau "Bassdrum" sunt doar câteva din cântecele pe care le-au promovat în ultimii ani.

Recent, nemții au lansat o nouă melodie cu care încearcă să facă senzație în topuri. "FCK 2020" e un imn împotriva anului 2020 și a restricțiilor aduse de pandemia de Coronavirus. În doar câteva de zile, videoclipul a strâns peste un milion de vizualizări.