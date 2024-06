Ilona Brezoianu și Andrei, soțul său, imagini de la petrecerea de după cununia civilă. Mirii au fost înconjurați de cei dragi

Ilona Brezoianu s-a căsătorit civil cu Andrei Alexandru, iar la petrecere cei doi miri au fost înconjurați de persoanele apropiate.

Petrecerea cea mare, precum și cununia religioasă, vor avea loc pe 20 iulie 2024. Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru au avut parte de o petrecere restrânsă după cununia civilă. Familia și prietenii le-au fost aproape celor doi. Printre cei care s-au aflat alături de Ilona Brezoianu atât în momentul în care a zis „Da” la tarea civilă, cât și la petrecere au fost: Emi, Cuza și Diana Stejereanu.

Emi a fost activ pe rețelele sociale și a imortalizat cele mai frumoase momente de la eveniment. La petrecere, când mirii s-au aflat în fața tortului pentru a li se cânta „Mulți ani trăiască”, mama Ilonei Brezoianu a dorit să pluseze și a dat tonul și melodiei: „La mulți ani cu sănătate!”.

Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru, imagini de la petrecere. Cei doi s-au căsătorit civil

În timp ce Ilona îi făcea semn mamei să scurteze melodia: „Nu mai și astaa...”, Emi a avut un comentariu haios: „Așa, doamna Brezoianu! Spuneți dumneavoastră”. În cele din urmă, Ilona l-a luat de mână pe soțul ei și au suflat împruenă în lumânările de pe tort.

Ilona și Andrei au fost superbi și au radiat de fericire în ziua în care și-au spus „DA” unul altuia.

Emi a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de Ilona și de Cuza:

„S-a intamplat, imi pierdusem speranta pentru ea, sincer, dar se pare ca o iubeste Dumnezeu!

Casa de piatra, dragilor!”, a scris Emi în dreptul imaginii.

„Bucurie imensă astăzi! Nimeni nu s-ar fi gândit că o să ne întâlnim și aici!”, a spus la rândul ei, Diana Stejereanu.

Ilona Brezoianu și alesul inimii sale, Andrei Alexandru, s-au căsătorit civil pe 22 iunie 2024.

Actrița a fost discretă în privința vieții sale sentimentale și nu a dat foarte multe detalii nici despre nuntă și nici despre partenerul său. Totuși, în podcastul La Țocii, Ilona Brezoianu a vorbit puțin despre Andrei.

„Eu sunt bineeee. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu în dialog cu Romică Țociu.