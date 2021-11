Liviu Vârciu, imagini înduioșătoare cu cei doi copii ai săi și ai Andei Călin. „V-ați certat vreodată cu copiii pe jucării?”

Liviu Vârciu se mândrește cu adorabilii săi copii. Recent, artistul a publicat pe rețelele sociale imagini în care fiica lui cea mică și fiul său se joacă împreună. „V-ați certat vreodată cu copiii pe jucării?”, a spus prezentatorul, în timp ce își filma cei doi copii jucându-se pe jos, cu o mașinuță.

Cum arată copiii lui Liviu Vârciu și ai Andei Călin

Cei doi micuți adorabili su fost filmați de tatăl lor în timp ce se distrau pe cinste. Prezentatorul TV și-a dorit să ia parte la momentele distractive din casa lui: „Lasă-mă să mă joc și eu, tati”, i-a spus Liviu Vârciu frumoasei sale fiice.

Liviu Vârciu a lăsat să să vadă puțin din atmosfera familială de are are partee alături de copiii săi și de iubita lui, Anda Călin. Liviu Vârciu este tatăl a trei copii, însă fiica cea mare este domnișoară în bună regulă, fiind studentă în București. Recent, Liviu Vârciu i-a cumpărat fiicei sale, Carmina, un apartament în Capitală.

Liviu Vârciu locuiește cu Anda Călin și cu cei doi copii pe care îi are împreună cu frumoasa brunetă.

Liviu Vârciu l-a ținut pe băiatul lui, Liviu matei, departe de lumina reflectoaarelor

Pe băiatul pe nume Liviu Matei, Liviu Vârciu l-a ținut un an departe de ochii curioșilor. Înainte de petrecerea de botez, artistul a apărut pentru prima dată la TV cu fiul, la Antena 1.

„Eu cu doamna mea am stabilit treaba asta. Am zis că ce este al nostru să fie doar al nostru ca era micuț tare, un an de zile. Acum, fiind în echipa Antena 1, fiind îndrăgitul prezentator de la Antena 1, am decis să vi-l arăt pe Liviu Matei. Am zis că oricum o sa fie petrecere, oricum o să filmeze toată lumea pe Instagram, de ce să nu fie pentru prima oară când îl arăt. Și pentru prima oară, în exclusivitate, Liviu Matei, moștenitorul.", a explicat Liviu Vârciu.

Ulterior micuțul Livu Matei a avut parte de o petrecere de botez de zile mari.

Anda Călin și Liviu Vârciu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul din România. Cei doi au povestit cum a încpeut povestea lor de dragoste.

“M-am cunoscut cu Liviu într-un restaurant. Primul pas l-a făcut Liviu și chiar a insistat. Mi-a scris câteva luni și primul lucru pe care mi l-a spus a fost că speră că merită așteptarea.”, a spus Anda Călin despre modul în care ea și iubitul său s-au cunoscut, conform Libertatea.