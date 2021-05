Imagine rară cu fiul cel mic al lui Ștefan Bănică. Cât a crescut Alexandru: „Așa blond!”

Mezinul lui Ștefan Bănică crește pe zi ce trece. În curând Alexandru împlinește 2 ani, iar Ștefan Bănică și Lavinia Pârva nu pot fi altfel decât mândri. Recent, soția lui Ștefan Bănică a publicat pe rețelele sociale o imagine în care micuțul Alexandru apare cu spatele, înconjurat de jucării, iar fanii i-au putut admira părul blond.

„După un somn prelungit de prânz, suntem unul mai energic decât celălalt! Puși pe șotii și pe împrăștiat cât mai multe jucării! Cu cât mai mare e dezordinea cu atât suntem mai fericiți”, a scris Lavinia Pârva în dreptul fotografiei în care micuțul apare cu spatele.

Fanii nu au ezitat să reacționeze: „Așa blond!”, „Să fiți fericiți și sănătoși”, „Cunoaștem...iar dacă vrei să i le strângi face gălăgie”, sunt câteva dintre comentariile pe care mama micuțului Alexandru le-a primit de la fani. Printre cei care au apreciat fotografia se numără Radu Ștefan Bănică, fratele cel mai mare al lui Alexandru.

Ștefan Bănică, mândrul tată a trei copii

În 2019, când s-a născut Alexandru, Ștefan Bănică a vorbit despre cei 3 copii ai săi. Faptul că devenise la 52 de ani tată pentru a treia oară a însemnat un lucru important pentru el:

„Alexandru este o baterie perfectă pentru mine. Când îl văd dimineaţa şi îmi zâmbeşte, m-am încărcat pentru toată ziua. Oricum, pentru mine, la 52 de ani, Alexandru e o binecuvântare, nu mă mai aşteptam la chestia asta”, spunea Ștefan Bănică în anul 2019, potrivit okmagazine.

Citește și: Te cunosc de undeva, 8 mai 2021. Radu Ștefan Bănică, transformat în Cristian Paţurcă, i-a făcut pe jurați să plângă

De asemenea, Ștefan Bănică a vorbit și despre Radu Ștefan Bănică, fiul artistului și al Cameliei Constantinescu, dar și despre Violeta, fiica lui și a Andreei Marin.

„Fiu-miu, Ştefan e frumuşel – dar nu-i mai băgaţi în cap treaba asta! Are o sensibilitate şi un bun-simţ. Ştefănel îmi spune unele lucruri, altele le ţine pentru el. Depinde.

Şi Violeta la fel. Adică fii-mea, când are chef să vorbească şi când are un interes direct, pac, imediat dau drumul la vorbă. Dar amândoi sunt muzicali şi extrem de sensibili. Eu nu-mi doresc neapărat să urmeze acelaşi drum cu mine şi nici nu-i constrâng în niciun fel”, spunea Ștefan Bănică în anul 2019.

Între timp, Radu Ștefan Bănică a devenit cunoscut, prin prisma participării sale la Te cunosc de undeva!

Radu Ștefan Bănică este student la UNATC și demonstrează în fiecare zi că est eun tânăr talentat și muncitor.

Citește și: Te cunosc de undeva, 1 mai 2021. Radu Ștefan Bănică, transformare surprinzătoare în Dan Bălan de la O-Zone

Radu Ștefan Bănică s-a născut în anul 2003, a absolvit liceul Jean Monnet din Capitală și a intrat la UNATC, călcând astfel pe urmele tatălui său, Ștefan Bănică junior. Este pasionat de îmbinarea dintre teatru și muzică și tocmai de aceea a acceptat să concureze în sezonul 16 al show-ului Te cunosc de undeva! În copilărie Radu Ștefan Bănică a apărut în videoclipul piesei tatălui său: „Doar odată-i Crăciunul”. La concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică din 2019 tânărul Radu Ștefan Bănică a interpretat piesa alături de tatăl său. Înainte de a intra la Facultate Radu Ștefan Bănică a început să joace la Teatrul de Comedie.