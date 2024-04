Imagini cu Adelina Pestrițu în metrou. Cum s-a pozat în transportul în comun: „Faima nu te poate opri să faci lucruri normale”

Adelina Pestrițu a circulat cu metroul și a publicat pe rețelele sociale o fotografie realizată în timpul călătoriei. După multele imagini realizate în mașini și destinații de lux, fotografia din transportul în comun a atras atenția oamenilor.

Adelina Pestrițu publică des imagini în ținute extravagante, mașini de lux și destinații scumpe. Tocmai de aceea, ipostaza în care s-a fotografiat recent, le-a atras atenția fanilor.

Cum s-a fotografiat Adelina Pestrițu în metrou

Vedeta a purtat o ținută lejeră, formată din blugi și o geacă neagră, și și-a petrecut o după-amiază de weekened liberă cu soțul în oraș, la o cafenea. Cu această ocazie, Adelina Pestrițu a călăorit cu metroul.

Adelina Pestrițu a răspuns celor care au criticat-o pentru că a postat imaginile din metrou:

„Noi ne bucurăm că ai decis să folosești metroul. Să înțeleg că se întâmplă foarte rar și din acest motiv ai marcat momentul”, „Bravo, să mergeți mai des și în aglomerație dacă se poate, lumea adevărată se vede în afara confortului solitar al propriei mașini!”, au fost câteva dintre comentariile fanilor, iar Adelina Pestrițu a răspuns: „Faima nu te poate opri să faci lucruri normale așa cum fac toți ceilalți oameni. Era destul de aglomerat și ieri după cum se poate observa în video. În plus, cunoaștem lumea adevărată, că doar nu trăim în Palatul de Cleștar”.

Adelina Pestrițu a renunțat la implanturile mamare

De curând, Adelina Pestrițu a luat decizia de a renunța la implanturile mamare, după 8 ani.

„Imediat dupa ce am implinit cei 37 de ani, am suflat in lumanarile de pe tort, am tras aer in piept si am trecut la schimbari majore.

Nu va speriati, discutam despre schimbari de ordin estetic.

Mi-am luat inima in dinti si am renuntat la implanturile mamare, decizie luata dupa mult timp de gandire, in care am analizat situatia impreuna cu medicii si am luat in calcul tot ce ar putea sa urmeze.

Daca va intrebati ce m-a convins mai exact sa fac asta, va pot raspunde ferm: durerile de spate provocate de dimensiunile nepotrivite ale implanturilor si disproportiile estetice.

Desigur, aceasta interventie a venit la pachet cu o lista lunga de reguli stricte de urmat, multe responsabilitati, disciplina, maturitate si rabdare. Rabdarea, pe care de obicei eu nu o am, insa va trebui sa o exersez intens de data aceasta pentru ca abia dupa cateva luni doctorul va decide in urma evaluarilor medicale, care sunt urmatorii pasi sau daca vor mai fi alti pasi”, a povestit Adelina Pestrițu.