Imagini emoționante cu Gabriela Cristea și Tavi Clonda de la cununia religioasă. Cei doi au aniversat cinci ani de căsnicie

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au sărbătorit pe 24 august 2024 cinci ani de când s-au căsătorit religios. Iată ce imagini impresionante a postat prezentatoarea TV de la evenimentul care le-a unit destinele în fața lui Dumnezeu!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu de zece ani și au împreună două fetițe superbe. În urmă cu o zi, cei doi au împlinit cinci ani de la cununia religioasă, iar prezentatoarea TV a postat câteva imagini din ziua în care ea și soțul său au devenit o familie și în fața lui Dumnezeu.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au aniversat cinci ani de la cununia religioasă

Cu toate că îi desparte o diferență de vârstă de cinci ani, Gabriela Cristea fiind mai mare decât soțul ei, cei doi împărtășesc pasiuni comune și se laudă cu o mentalitate mereu tânără.

De asemenea, nu de puține ori, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au spus că se iubesc la fel de mult ca în prima zi și că sunt la fel de uniți.

Ieri, 24 august 2024, când prezentatoarea TV și soțul ei au aniversat cinci ani de la cununia religioasă, aceasta a postat câteva imagini din cea mai importantă zi din viața lor, alături de o scurtă declarație de dragoste.

„Azi, cinci ani de la căsătoria religioasă! La mulți ani, sufletul meu pereche!”, a scris Gabriela Cristea pe contul personal de Instagram.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au și logodit în Veneția

La finalul lunii aprilie, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au aniversat nouă ani de când s-au cununat civil și zece ani de când prezentatoarea TV a fost cerută în căsătorie. Au ales să sărbătorească la Veneția, locul unde s-au logodit, după ce a au fost și într-o escapadă în Maldive.

„Am fost în Maldive în ianuarie și după în Veneția. Am făcut nouă ani de la cununia civilă (...) Este mai diferit un pic pentru că în momentul în care ne-am găsit unul pe altul eram fiecare cum voiam, făceam ce voiam (...) Între timp, lucrurile s-au complicat frumos, pentru că apar responsabilitățile, copiii. (...) M-a cerut în căsătorie la Veneția, acum zece ani, de aia am ales să mergem acolo și am făcut o escapadă mai lungă, am fost două zile în Veneția și după am plecat la Milano”, declara Gabriela Cristea la Xtra Night Show, citată de Spynews.

Ce diferență de vârstă există între Gabriela Cristea și Tavi Clonda

Între Tavi Clonda și Gabriela Cristea există o diferență de vârstă de cinci ani, prezentatoarea fiind mai mare.

Tavi Clonda s-a născut în 15 septembrie 1979 și are 44 de ani, Gabriela Cristea s-a născut la 26 octombrie 1974 și are 49 de ani.

Tavi Clonda a mărturisit pentru playtach.ro că cei cinci ani diferență nu contează pentru că atât el cât și soția lui au o mentalitate tânără.

„Nu a fost niciodată o problemă și nici nu s-a resimțit, pentru că mentalitatea ei este tânără, mentalitatea mea este tânără, vom rămâne doi tineri care ne vom ține de mână și când vom fi doi moșuleți. N-aș putea să spun unde s-ar pune problema asta, de vârstă sau de înălțime sau de greutate. Nu contează lucrurile astea. Nu știu la ce ar putea să conteze într-un cuplu, nu e o diferență mare… depinde și de felul omului de a fi… dacă se potrivesc, se potrivesc, ce să mai… Nu există perfecțiune, le avem fiecare pe ale noastre, și bune, și rele, dar tocmai asta face o relație să meargă. Noi ne și potrivim, ne-am potrivit la gusturi, noi nu ne-am certat când făceam casa, că avem aceleași gusturi. Ne plac aceleași lucruri, e important să ai pasiuni comune”, a spus Tavi Clonda.

