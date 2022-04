Imagini inedite din culisele noului sezon „Chefi la cuțite”. Cum au fost pozați cei trei chefi în urmă cu puțin timp

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Scărlătescu nu pot sta departe de pasiunea care i-a unit nici măcar la filmări. Sătui, probabil, de preparatele concurenților, cei trei chefi au luat problema în propriile mâini și au trecut la treabă.

Bucătarii de la „Chefi la cuțite” au făcut grătar în fața studioului și nu s-au ferit să se murdărească, la propriu. Pentru scurt timp, ei au renunțat la preparatele fine dining și s-au delectat cu mici.

Citește și Sorin Bontea, mesaj emoționant pentru fiul său, Iulian! Ce a dezvăluit: „Hai, băiatul meu!”

Cei trei chefi au avut și un invitat special pentru degustare. Colega lor de platou, Gina Pistol, nu putea să lipsească de la festin și s-a bucurat din plin de preparatele chefi-lor. Atât frumoasa vedetă, cât și bucătarii au ales ținute lejere, iar distracția a fost garantată, judecând după imaginile și videoclipurile postate pe conturile lor de Instagram.

Toate acestea s-au întâmplat în timpul filmărilor pentru noul sezon „Chefi la cuțite”. Cel mai îndrăgit show culinar revine pe Antena 1, cu sezonul 10. Vestea a venit chiar de la chefi, care au confirmat zvonurile pe conturile lor de Instagram.

„Răspunsul este DA!. Filmăm pentru sezonul 10 Chefi la cuțite. Azi ne alegem echipele, așa că să ne țineți pumnii”, a scris Sorin Bontea în dreptul unei imagini în care apare înconjurat de prietenii și colegii lui: Florin Dumitrescu și Cătălin Sărlătescu.

Ca în fiecare sezon, chefii se pregătesc pentru noi provocări, concurenți talentați cu povești inedite și momente haioase, toate acestea presărate cu adrenalină.

Până acum, din cele 9 sezoane de „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea a câștigat de 4 ori, Florin Dumitrescu de două, iar Cătălin Scărlătescu de trei ori, printre care și ultimul sezon cu Narcisa Birjaru.

Filmările sunt în toi, dar până când ne vom bucura de îndrăgitul show culinar, putem să ne delectăm cu imaginile cu imaginile vedetelor de pe Instagram. În urmă cu câteva zile, Gina Pistol a postat pe Stories o serie de fotografii și video-uri cu noul său look.

Prezentatoarea TV se mândrește cu faptul că este din nou în formă și nu se ferește să își etaleze ținutele sexy. Cea mai recentă apariție a făcut deliciul fanilor săi, iar machiajul perfect și peruca afro i-au pus în evidență trăsăturile.

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY