Imagini tulburătoare de la priveghiul make-up artistului Anca Molnar. Gestul neobișnuit făcut la căpătâiul regretatei tinere

Trupul neînsuflețit al regretatei Anca Molnar a fost depus în casa în care aceasta a trăit alături de soțul său și de biețelul lor. Familia și prietenii au mers să îi aducă un ultim omagiu și au surprins imaginile durerii de la căpătâiul make-up artistului.

Moartea prematură a make-up artistului Anca Molnar a zguduit showbiz-ul românesc. La doar 34 de ani, tânăra s-a stins din viață după o luptă grea cu cancerul și a lăsat în urma ei multă durere. Trupul ei neînsuflețit a fost depus la capăelă în urmă cu doar câteva ore și până acum, o mulțime de oameni au mers deja să îi aducă un ultim omagiu. Atât soțul ei, cât și prietenele regretatei tinere au postat mai multe imagini emoționante de la capelă.

Ce gest au făcut prietenele make-up artistului Anca Molnar la priveghi. Imaginile emoționant surprinse la căpătâiul tinerei

Înconjurată de multe buchete de flori și coroane cu flori multicolore, Anca Molnar își doarme somnul de veci. Tânăra make-up artist care s-a stins prea repede din viață va fi înmormântată într-un sicriu alb, iar familia și apropiații se pregătesc să își ia rămas bun de la ea.

Înainte de a fi condusă pe ultimul drum, toți cei dragi i-au adus un ultim omagiu, iar imaginile din casa familiei acestia sunt tulburătoare. Soțul ei, Claudiu Molnar, este sfâșiat de durere și abia a reușit să se desprindă de sicriul femeii.

„Iubirea în toate formele ei. @make-upanca, zâmbește-i de acolo pentru că e așa multă durere aici...”, a scris pe Instagram una dintre prietenele acesteia alături de imaginea cu bărbatul aflat la căpătâiul femeii.

În timp ce o mulțime de oameni au mers să îi aducă un ultim omagiu make-up artistului vedetelor, prietenele ei cele mai bune au făcut un gest neobișnuit. Acestea au venit cu câte un pahar de cafea și au făcut o fotografie lângă sicriu.

„Ultima cafea împreună”, au titrat fotografia postată în mediul online.

Slujba de înmormântare va avea loc joi, 13 iunie, la ora 15:30, la cimitirul din Ronaț, situat pe strada Locotenent Ovidiu Bâlea, lângă podul dinspre ieșirea spre Sacalaz, a anunțat Claudiu Molnar, pe contul lui de Facebook.

Tot bărbatul este cel care a dat vestea că soția lui, Anca Molnar a murit. La doar 31 de ani, aceasta a pierdut lupta cu boala nemiloasă și a lăsat în urmă un copil.

„Cu durere în suflet, vă aducem la cunoștință că astăzi, 11 iunie, Anca Molnar a plecat în ceruri. Cine dorește să își ia rămas-bun și să îi fie alături familiei, poate veni la priveghi la casa mortuara Angels, situata în Calea Lugojului (fost restaurant Trafic) începând de astăzi cu orele 18. Înmormântarea va avea loc joi ora 15:30 la cimitirul din Ronaț, situat pe strada Locotenent Ovidiu Bâlea langa podul dinspre ieșirea spre Sacalaz.”, a transmis soțul îndurerat pe contul personal de Facebook.

De la vestea tragică, mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

„Condoleanțe familie și multă putere!!! Nu te vom uita niciodată suflet bun și frumos!!! Drum lin spre lumina ,draga @makeup_anca!!!”, a scris cineva.

„Draga și iubita mea prietena Anca , nu m-am ținut de cuvânt, asa cum mi-ai spus când ne-am văzut după a doua interventie "STIAM CA NU O SA MA LASI NICIODATA" azi nu am mai putut face nimic , te-am lăsat sa pleci unde îți este mai bine, EL a decis ca are nevoie de tine acolo, are nevoie sa machezi îngerii și știu ca tot tu ne vei uni și organiza pe toți ca înainte, nu mai îmi este frica de ce va urma știu ca am acolo te am pe tine care ne vor organiza tot pentru venirea noastră....... aștept revederea!!!!!! Zbori lin iubita mea!! Love you forever!!!”, a transmis una dintre prietenele apropiate tinerei.

„Ma uit la pozele cu tine,inger , si plang incet in surdina.

Astazi a plecat spre cer @makeup_anca ,o femeie deosebită,colega draga si prietena minunata.

Sa o pastram in amintire pentru ca a fost expresia entuziasmului,sperantei,si a bunului simt .

Condoleante familiei, e greu sa te desparti de asa fiinta!”, a mai notat altcineva pe Instagram.