„Am plecat...” Anca Molnar a lăsat un mesaj de adio înainte să moară. Make-up artistul vedetelor s-a stins din viață la 34 de ani

Anca Molnar s-a stins din viață cu puțin timp înainte de a împlini 35 de ani. Tânăra era cunoscută drept make-up artistul vedetelor, multe nume mari din showbiz călcându-i pragul de-a lungul timpului. Înainte de a muri, tânăra a lăsat un mesaj de adio sfâșietor.

Este doliu în industria frumuseții din România! Marți, 11 iunie 2024, Anca Molnar a încetat din viață la vârsta de 34 de ani, după ce fusese diagnosticată cu cancer. Tânăra a fost operată de două ori pe creier, a luptat din răsputeri pentru viața sa, însă corpul ei a pierdut lupta cu boala nemiloasă. Soțul ei, Claudiu Molnar, a fost cel care a făcut anunțul trist. Iată ce mesaj de adio a apărut pe rețelele de socializare, după ce make-up artistul s-a stins din viață!

Citește și: Cât cere Dana Roba pentru un pensat. Este una dinte cei mai căutate make-up artiste din România

Anca Molnar a transmis un mesaj de adio înainte să moară

Moartea Ancăi Molnar a lăsat multă suferință în urmă. După ce s-a stins din viață, apropiații tinerei au făcut public mesajul ei de adio. După o luptă grea cu cancerul, make-up artistul a pierdut în fața bolii nemiloase, iar acum, după cum chiar ea a precizat în mesajul său de adio, a plecat „acasă”, într-un loc mai bun.

Articolul continuă după reclamă

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o alta lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele... Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața și zâmbetul meu sa va rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori sa iau telefonul în mână pentru ultima dată și sa va las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat... Acasă. Dar de acolo, voi continua sa va veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când, am sa va fac cu ochiul!”, este mesajul făcut public de apropiații Ancăi Molnar, după moartea ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cântăreața care s-a lăsat de muzică ca să devină make-up artist funerar. Suma enormă pe care o câștigă pentru astfel de servicii

Soțul Ancăi Molnar se pregătește pentru înmormântare

Claudiu Molnar se pregătește să o conducă pe ultimul drum pe soția sa. Bărbatul este copleșit de durere și a transmis un mesaj trist pe rețelele de socializare.

„Cu durere în suflet, vă aducem la cunoștință că astăzi, 11 iunie, Anca Molnar a plecat în ceruri. Cine dorește să își ia rămas-bun și să îi fie alături familiei, poate veni la priveghi la casa mortuara Angels, situata în Calea Lugojului (fost restaurant Trafic) începând de astăzi cu orele 18. Înmormântarea va avea loc joi ora 15:30 la cimitirul din Ronaț, situat pe strada Locotenent Ovidiu Bâlea langa podul dinspre ieșirea spre Sacalaz.”, a transmis soțul Ancăi Molnar pe contul personal de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările