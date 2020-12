Imaginile care au scăpat pe internet. Una dintre actrițele momentului, de nerecunoscut

Potrivit Hollywood Reporter, actrița a spus că a vorbit cu un medium pentru a interpreta cât mai bine rolul Prințesei Margaret a Marii Britanii.

"Ea a spus că este bucuroasă că am fost eu aleasă. Am întrebat-o. Este în regulă să te interpretez eu?, iar ea a spus: Eşti mai bună decât cealaltă actriţă..., la care se gândeau ei. Apoi a spus: Însă trebuie să te aranjezi şi să fii mai îngrijită. Şi a continuat: Fumează cum trebuie. Am fumat într-un mod specific. Aminteşte-ţi asta - este important."