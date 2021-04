În ce stare este Larisa Iordache și ce mesaj a transmis după ce nu a mai putut concura la individual compus

Gimnasta Larisa Iordache s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar după competiție a ajuns la spital.

Din păcate, gimnasta nu a mai putut participa la proba de individual compus, care a avut loc vineri, din cauza stării de sănătate.

Gimnasta a ținut să le transmit un mesaj fanilor ei, postând și o poză cu ea pe patul de spital.

„Pot spune ca sunt mult mai bine si sper ca starea mea de sanatate sa devina din ce in ce mai buna pe zi ce trece.

Vreau sa va multumesc pentru grija voastra”, a scris Larisa Iordache pe Instagram. Fanii i-au urat sănătate gimnastei și au felicitat-o pentru performanțe.

De asemenea, Larisa a mai transmis un mesaj emoționant, mulțumindu-le antrenorilor.

„Acum chiar cred că totul se întâmplă cu un scop și exact așa cum trebuie. Am avut 4 luni grele în care am muncit cum am putut, am avut antrenamente când simțeam că sunt cea mai bună și antrenamente când mă simțeam inutil de slabă în ceea ce fac. Toată treaba a stat în capul meu. Am avut nevoie de răbdare cu mine, de înțelegere și acceptare pentru a ajunge aici la Basel.

Este teribil de greu să te macine gândurile din diferite situațîi pentru că ajunsesem la nivelul în care chiar nu mai știam cum să controlez asta. În mintea mea era doar... "de ce? Cum? Chiar nu pot înțelege?" .

Dar tot răul spre bine, nu?

Am avut NOROC pentru că am lângă mine doi oameni mai mult decât minunați și sunt sigură că nu le-a fost deloc ușor.

M-au "suportat" zi de zi cu toate problemele mele de neîncredere și lipsa de concentrare pe care am avut-o aproape zilnic. Cred că le-a fost foarte greu și de aceea îi apreciez și mai tare și vreau să le MULȚUMESC. Deoarece ei au crezut în mine când eu nu o mai făceam. Au fost lângă mine MEREU.

Antrenorii mei. Despre ei este vorba”, a scris Larisa Iordache pe Instagram.

Larisa Iordache a ajuns la spital, după calificarea la Jocurile Olimpice

Federaţia Română de Gimnastică a precizat, joi, că primele investigaţii efectuate de sportiva Larisa Iordache au dezvăluit o infecţie la nivelul rinichilor.

„Ştim cu toţii că în spatele fiecărei mari performanţe regăsim ani de muncă, sacrificii, eforturi, accidentări, momentele grele, dar şi multă pasiune. Calificarea olimpică de ieri a Larisei Iordache ne-a adus tuturor o mare bucurie, iar ei şi antrenorilor ei o împlinire deosebită şi o răsplată de nepreţuit pentru tot ceea ce au construit în ultimii ani, împreună. Ceea ce nu se ştie însă este că Larisa a concurat aseară nefiind în cea mai bună formă fizică. A luptat cu propriul organism şi a tras până la capăt. Nu a mai permis vreunui impediment să îi mai stea în calea visului. O eroină am putea spune. De ce spunem asta? Pentru că Larisa a avut parte de o seară grea, o seară în care a ajuns la spital, cu febră, dureri şi stare generală proastă. Primele investigaţii au dezvăluit o infecţie la nivelul rinichilor, însă determinarea diagnosticului este în desfăşurare. După accidentarea la tendonul ahilian din 2017 şi mai multe intervenţii chirurgicale şi recuperări îndelungate, a mai fost nevoie de un prag de trecut pentru a ajunge la Olimpiadă. Campioana noastră l-a trecut, nu a mai permis încă o piedică", a scris FR Gimnastică pe Facebook.