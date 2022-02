În ce ținută a ales Kate Middleton să le citească povești copiilor cu probleme

Publicat: Marti, 08 Februarie 2022, 15:31 Actualizat Marti, 08 Februarie 2022, 15:51

Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, este cea mai recentă celebritate care va citi povești pentru copii în emisiunea Cbeebies Bedtime Stories și a ales povestea ei preferată, "The Owl Who Was Afraid of the Dark", de Jill Tomlinson.