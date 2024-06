INNA, cunoscuta cântăreață româncă care a cucerit lumea cu hiturile sale de top, a reușit din nou să atragă atenția fanilor.

Recent, artista a postat pe conturile sale de socializare câteva fotografii în care apare într-un costum de baie elegant, pozată pe un yacht luxos. Imaginile au devenit rapid virale, generând mii de aprecieri și comentarii în doar câteva ore.

INNA, cea mai sexy ipostază în costum de baie de până acum! S-a pozat pe un yacht fără inhibiții

Fotografiile postate de INNA o arată într-o ipostază extrem de senzuală și elegantă. Îmbrăcată într-un costum de baie negru, simplu și rafinat, artista și-a evidențiat formele perfecte și bronzul impecabil. Pe fundalul mării albastre și al cerului senin, INNA radiază o frumusețe naturală și o încredere în sine care au impresionat admiratorii.

Citește și: Inna, anunțul pe care niciun fan nu și-ar fi dorit să îl audă. Ce i s-a întâmplat cu puțin timp înainte să urce pe scenă

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INNA continuă să fie un exemplu de succes și autenticitate în industria muzicală și nu numai. Prin cariera sa de invidiat și prin atitudinea sa pozitivă, artista demonstrează că munca asiduă, talentul și autenticitatea sunt cheia succesului. Această nouă apariție a sa nu face decât să întărească imaginea de artistă completă și model demn de urmat.

INNA a reușit din nou să captiveze atenția publicului printr-o serie de imagini care reflectă nu doar frumusețea sa exterioară, ci și cea interioară. Cu fiecare apariție, artista își consolidează statutul de icon al muzicii și al modei, continuând să inspire și să motiveze oameni din întreaga lume.

Citește și: Inna, lipsită de inhibiții în cel mai mic sutien din garderobă. Cum s-a filmat cântăreața în ținuta sumară

Ce face Inna pentru a rămâne în formă în ciuda programului încărcat

Inna nu are o problemă în a-și arăta silueta de invidiat, iar fanii s-au întrebat de multe ori cum reușește să se mențină în formă, având un program atât de încărcat. Cântăreața are mare grijă de fizicul ei, se antrenează constant, iar, în ceea ce privește alimentația, are un meniu special. A renunțat la carne și la produsele de origine animală, optând pentru o alimentație vegană.

„Eu mă simt foarte bine cu mine însămi, am grijă de mine, de ceva timp fac antrenamente, merg și la masaje anticelulitice, am grijă de tenul meu, mănânc vegan, dorm cât de mult pot și încerc să fiu mereu odihnită. Sunt momente în care aș spune că sunt nesigură, nu neapărat că nu mă simt bine în pielea mea, dar sunt mai degrabă <<mood-uri>> trecătoare. Reușesc să rămân echilibrată făcând toate lucrurile pe care le-am menționat, dar și petrecând timp de calitate cu oameni dragi mie.”, a povestit Inna, notează profm.ro.