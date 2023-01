Inna s-a fotografiat cu inelul de logodnă pe deget. Ce a comentat despre relația pe care o are cu Deliric: „Iubesc”

Inna a postat pe site-urile de socializare o serie de imagini în care apare cu inelul de logodnă pe deget, semn că iubitul ei, Deliric, a cerut-o de soție. Bruneta se arată extrem de încântată de pasul pe care l-a făcut partenerul ei. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, iar fanii, dar și apropriații au lăsat sute de comentarii prin care au felicitat decizia îndrăgitului cuplu:

„Lesiiiiiiiiiiiiin de bucurie baaaaai nebunilor”, a fost unul dintre comentarii.

Inna s-a afișat cu inelul de logodnă, pesemne că celebrul cuplu a trecut la pasul următor

Inna se bucură de mult succes pe plan muzical. Iar, acum, se pare că lucrurile s-au aranjat și din punct de vedere amoros. De mai bine de doi ani, Inna și Deliric formează un cuplu, iar, recent, cei doi au decis să treacă la pasul următor.

Deși au preferat, mai mereu, să păstreze discreția, acum, bruneta le-a arătat fanilor inelul de logodnă, semn că Deliric a prins curaj și a cerut-o pe aleasa inimii lui de soție. Ultimele postări de pe contul de Instagram al Innei au făcut cât o mie de cuvinte, iar mesajele de bucurie au curs șiroaie.

La rândul său, Deliric pare că are gusturi bune, pentru că inelul cu diamant pe care i l-a oferit brunetei este simplu, dar extrem de frumos.

Ce a comentat Inna despre relația sa cu Deliric

Într-un interviu pentru o publicație online, Inna a dezvăluit că este foarte fericită alături de iubitul ei, Deliric. De asemenea, cântăreața spunea că își va petrece sărbătorile de iarnă alături de partenerul ei:

„Sunt foarte fericită, iubesc și sunt iubită. Crăciunul îl voi petrece alături de iubitul meu și de familiile noastre, iar de Revelion voi fi pe scenă în Malta, mă bucur să intru în Noul An făcând ceea ce îmi place cel mai mult: să cânt. Am avut un an bun, am peste 10 miliarde de vizualizări și streamuri și sunt extrem de recunoscătoare pentru susținerea fanilor, am fost pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet și Dimitri Vegas și Like Mike în fața a 200 000 de oameni și a fost incredibil! Am cântat și la Londra, pe scena The Electric Ballroom, unde în trecut, au performat artiști de top precum U2, Red Hot Chili Peppers, Muse, Prince.”

„Bineînțeles că pe lângă multă muzică, urmează concerte și desigur călătorii, iubesc să descopăr lumea! (…) Este piesa datorită căreia trăiesc un vis în fiecare zi din viața mea de atunci încoace, vis din care nu sper să mă trezesc vreodată. (n.r. piesa Hot, cu care s-a lansat în anul 2008)”, a declarat Inna, pentru Fanatik.ro, citat de Viva.ro.

