Ioana Ginghină s-a căsătorit cu Cristi Pitulice. Imagini de la nunta atipică. Cei doi s-au căsătorit în propria curte

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice s-au căsătorit, iar evenimentul a fost unul restrâns. Mireasa a avut o rochie lungă, vaporoasă și o coroniță de flori.

Ioana Ginghină a fost mireasă pentru a treia oară. Frumoasa actriță s-a căsătorit pe 23 septembrie 2023 cu Cristi Pitulice.

„Momentul important s-a consumat! Domnul a zis da, eu am zis da! Arată divin totul! Cald domnule, cald! Am pus și eu nunta la final de septembrie să fie răcorică, dar nu știu, cu încălzirea globală, cu norocul după suflet, cum zice lumea. Am prins o zi frumoasă de vară, în septembrie! Cam așa arăt”, a spus Ioana Ginghină pe contul ei de Instagram, la scurt timp după ce s-a cununat cu alesul ei.

Înainte de căsătorie, Ioana Ginghină a povestit că evenimentul nu este unul extravagant.

Imagini de la nunta Ioanei Ginghină cu Cristi Pitulice

„Nunta o să aibă loc la noi în curte, deci nu este niciun stres, nici în ceea ce privește locația. La nuntă vor participa doar prietenii, apropiații, respectiv familia.

Nici rochia nu mi-o fac așa cu mare tam-tam. Am niște ciocate albe acasă și pentru că voi face în curte, cum spuneam, voi merge pe boho style. Deci o să fie ceva drăguț, pe care îl voi putea purta și după aceea.

Este prima rochie de mireasă pe care voi mai putea să o port și după, pentru că am mai avut alte două rochii de mireasă pe care nu le-am mai putut purta după”, a spus Ioana Ginghină la Antena Stars.

Ruxandra Papadopol, fiica Ioanei Ginghină, a strălucit la eveniment, într-un compleu albastru.

Ioana Ginghină și Crtisti Pitulice sunt împreună din octombrie 2020, după o perioadă în care actrița a preferat să fie singură și să se recupereze după divorțul de Alexandru Papadopol.

Ioana Ginghină a fost căsătorită cu Alexandru Papadopol în perioada 2007-2019, iar după divorț, actrița a mărturisit că a avut o perioadă în care a făcut terapie

„Eu am vrut să stau singură, o perioadă, să mă gândesc bine la ceea ce vreau să se întâmple în viața mea. Apoi să nu credeți că nu au mai fost tot felul de încercări, dar nu se pot numi relații. Nu vreau să vorbesc despre ce face Cristi pentru mine, știu însă cum mă face să mă simt și asta este cel mai important”, a declarat Ioana Ginghină pentru Viva, în urmă cu ceva timp.