Ionuț Cercel, fiul lui Petrică Cercel, mesaj dureros la 3 luni de la moartea tatălui său. Ce filmuleț a publicat pe Internet

Ziua de 16 septembrie 2021 a fost una extrem de tristă pentru familia regretatului Petrică Cercel. Artistul a murit într-un spital din Capitală în urma unor complicații pe care le-a avut, după ce s-a infectat cu COVID-19. Fiul său, Ionuț Cercel, a transmis cu o săptămână inainte de incident că stare tatălui său nu este tocmai una bună, însă nu s-a gândit nicio secundă că îl poate pierde atât de ușor.

Vestea că Petrică Cercel nu mai este a îndoliat lumea artiștilor și a adus lacrimi pe fețele celor care l-au cunoscut, dar și apreciat. La aproape 3 luni de la moartea cântărețului, fiul său a transmis un mesaj dureros pe contul de Facebook.

Ionuț Cercel a publicat un videoclip trist, la 3 luni de la moartea tatălui său

Ionuț Cercel și-a emoționant prietenii virtuali după ce a publicat pe rețelele sociale un filmuleț dureros. Acesta și-a filmat bradul de Crăciun și șeminelul din casă, însă un detaliu a întors privirile internauților.

Tânărul și-a pus globulețe cu poza tatălui său în brad, iar deasupra șemineului a decis să adauge un tablou mare cu poza regretatului Petrică Cercel. De asemenea, melodia pe care a folosit-o pe fundal este una de-a dreptul dureroasă, iar mesajul transmis prin intermediul postării a ajuns rapid „la sufletele” oamenilor.

„…tată !!!”, a scris el la descrierea postării, vizibil trist și afectat de moartea tatălui său.

Postarea nu a putut să treacă neobservată de către cei care l-au iubit și îndrăgit pe regretatul Petrică Cercel. Videoclipul a obținut mai bine de 21 mii de like-uri și o mulțime de mesaje prin care prietenii virtuali își exprimau regretele.

„Doamne, câtă tristețe!! Dumnezeu să vă întarească”, „Dumnezeu să-l odihnească în pace și multă putere! Sărbătorile să vă aducă liniște și să fiți împreună alături de mama voastră!”, „Dumnezeu să-l odihnească în pace! Să treceți cu bine peste această durere mare!!!” sau „Ce păcat, era un om atât de bun”, au fost doar câteva dintre sutele de comentarii ale oamenilor din mediul online.

Ce spunea Ionuț Cercel despre starea de sănătate a tatălui său înainte ca acesta să moară

Înainte ca Petrică Cercel să lase un gol adânc în sufletele oamenilor, fiul său a vorbit despre starea de sănătate a tatălui lui.

"Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România. Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile. A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul.

Am considerat că acolo știu medicii ce să facă cel mai bine. Nu i-a fost teamă, tatăl meu a fost puternic tot timpul, mi-a zis că totul va trece cu bine. Noi suntem oameni credincioși, credem în Dumnezeu și în toate minunile lui, știm că finalul va fi unul fericit. Tratamentul începe să dea roade, analizele ies din ce în ce mai bine.

Din fericire, tata nu are niciun fel de probleme de sănătate. Eu l-am dus pe picioare la spital, ieri avea o stare destul de normală. La câteva zile de la internare i s-a agravat starea", a spus Ionuț Cercel, potrivit cancan.ro.

