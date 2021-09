A murit Petrică Cercel. Artistul se afla în stare gravă la spital, după ce a fost infectat cu COVID-19

Petrică Cercel s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate în ultima săptămână, după ce a fost diagnostiat cu Coronavirus. Artistul se afla sub supravegherea mediciilor, internat la Terapie Intensivă într-o stare foarte gravă.

Fiul cântărețului a fost cel care a confirmat pe rețelele sociale că tatăl său nu se simte atât de bine. Acesta a făcut un apel disperat pe Facebook, acolo unde i-a rugat pe toți să se roage pentru Petrică Cercel.

„Oameni buni, tatăl meu are într-adevăr probleme de sănătate. Mai exact, acest nenorocit de COVID-19, dar prin rugăciunile noastre, Dumnezeu îl va vindeca”, a fost mesajul lui Ionuț Cercel postat pe Facebook, vizibil afectat ce situație.

Petrică Cercel a murit

În cursul zilei de astăzi, 16 septembrie 2021, Petrică Cercel a murit pe patul de spital după ce a suferit mai multe complicații în urma infectării cu COVID-19. Vestea tristă a fost dată de Sorinel Puștiu, un prieten apropiat al manelistului, care a confirmat decesul cântărețului. Aceasta a dezvăluit cu durere în suflet că nu era bine nici ultima oară când a vorbit cu el.

Prietenii manelistului și-au exprimat durerea pe rețelele sociale, printre aceștia se numără și Costel Biju. Artistul a publicat un mesaj de-a dreptul dureros pe contul oficial de Facebook.

"Dumnezeu să-l ierte pe prietenul și colegul nostru, Petrică Cercel! Condoleanțe familiei îndurerate!", a scris el la descrierea unei poze cu Petrică Cercel.

Moartea lui Petrică Cercel a adus doliu în lumea maneliștilor, ziua de 16 septembrie fiind una neagră pentru familia artistului.

Ce spunea fiul lui Petrică Cercel despre starea de sănătate a tatălui său

Ionut Cercel, fiul artistului, a oferit câteva informații despre starea de sănătate a tatălui său. Acesta a dezvăluit că Petrică Cercel se simțea bine când a fost dus la spital, însă starea lui s-a agravat.

"Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România. Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile. A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul.

Am considerat că acolo știu medicii ce să facă cel mai bine. Nu i-a fost teamă, tatăl meu a fost puternic tot timpul, mi-a zis că totul va trece cu bine. Noi suntem oameni credincioși, credem în Dumnezeu și în toate minunile lui, știm că finalul va fi unul fericit. Tratamentul începe să dea roade, analizele ies din ce în ce mai bine.

Din fericire, tata nu are niciun fel de probleme de sănătate. Eu l-am dus pe picioare la spital, ieri avea o stare destul de normală. La câteva zile de la internare i s-a agravat starea", a spus Ionuț Cercel, potrivit cancan.ro.