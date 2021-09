Petrică Cercel se află în stare gravă, după ce a fost infectat cu COVID-19. Ce a transmis fiul său pe rețelele sociale

Petrică Cercel, unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți cântăreți de manele, se confruntă cu probleme serioase de sănătate după ce a fost diagnosticat cu Coronavirus. Ionuț Cercel, fiul său, a fost cel care a confirmat acest lucru pe rețelele sociale și a făcut un apel disperat pe Facebook, acolo unde le-a spus prietenilor virtuali să se roage pentru tatăl lui.

Citește și: Cum arată familia lui Florin Pește. Artistul are o soție superbă și doi copii care-i seamănă

„Oameni buni, tatăl meu are într-adevăr probleme de sănătate. Mai exact, acest nenorocit de COVID-19, dar prin rugăciunile noastre, Dumnezeu îl va vindeca”, a fost mesajul lui Ionuț Cercel postat pe Facebook, vizibil afectat ce situație.

Artistul a fost internat la Terapie Intensivă într-un spital din București și se află sub supravegherea medicilor. Totodată, oamenii din mediul online a ținut neapărat să transmită cele mai bune gânduri și cuvinte frumoase.

"Dumnezeu să-i dea sănătate și vindecare tăticului tău, un om cu suflet bun… rugăciunile să facă minuni, fratele meu!", "Dumnezeu să îl binecuvânteze cu sănătate și să îl pună pe picioare!" sau "Sănătate multă tatălui tău, Ionuț!!", au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să ofere cuvinte de încurajare.

Ce spune fiul lui Petrică Cercel despre starea de sănătate a tatălui său

Ionut Cercel, fiul artistului, a oferit câteva informații despre starea de sănătate a tatălui său. Acesta a dezvăluit că Petrică Cercel se simțea bine când a fost dus la spital, însă starea lui s-a agravat.

"Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România. Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile. A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul.

Citește și: Dani Mocanu, condamnat la închisoare cu executare. Ce a postat pe internet după decizia magistraților

Am considerat că acolo știu medicii ce să facă cel mai bine. Nu i-a fost teamă, tatăl meu a fost puternic tot timpul, mi-a zis că totul va trece cu bine. Noi suntem oameni credincioși, credem în Dumnezeu și în toate minunile lui, știm că finalul va fi unul fericit. Tratamentul începe să dea roade, analizele ies din ce în ce mai bine.

Din fericire, tata nu are niciun fel de probleme de sănătate. Eu l-am dus pe picioare la spital, ieri avea o stare destul de normală. La câteva zile de la internare i s-a agravat starea", a spus Ionuț Cercel, potrivit cancan.ro.

Ionuț Cercel a ținut să își liniștească prietenii virtuali în ceea ce privește starea de sănătate a tatălui său. De asemenea, tânărul este încrezător și speră ca tatăl său să se facă bine cât mai repede.