Care este numele real al lui Petrică Cercel. Detaliul care nu a putut să treacă neobservat după moartea cântărețului de manele

Petrică Cercel a fost dus de fiul său la spital la începututul lunii septembrie, după ce a început să se simtă rău. Starea artistului s-a agravat, iar Sorinel Puștiu a fost cel care a dat vestea că prietenul său a murit.

Familia cântărețului trece prin momente dificile, iar prietenii apropiați și fanii au ținut neapărat să transmită cele mai încurajatoare cuvinte și să le fie alături în această perioadă grea din viața lor. Totodată, un detaliu neaștepat a ieșit la iveală după moartea lui Petrică Cercel, iar foarte puțini sunt cei care știu numele real al acestuia.

Care este numele real al lui Petrică Cercel

Artistul s-a făcut cunoscut pe numele de scenă Petrică Cercel, iar fanii au rămas surprinși după ce au văzut că pe crucea sa scrie altceva. Numele real al manelistului era Bușă Petre, iar foarte puțini au știu acest detaliu foarte important, relatează spynews.ro.

Petrică Cercel a fost unul dintre cei mai iubiți cântăreți de manele de la noi din țară. Acesta impresiona de fiecare dată cu talentul său remarcabil și cu aparițiile spectaculoase din cadrul evenimentelor la care participa.

Înmormântarea artistului a fost una plină de durere. Pe ultimul drum a fost dus de către cele mai importante persoane din viața lui, familia. Artistul a fost înmormântat la Cimitirul Ghencea din Capitală.

Citește și: Ultimul interviu al lui Petrică Cercel. Era înconjurat de toată familia și a zâmbit încontinuu

De asemenea, Petrică Cercel a avut alături de el pe ultimul drum și câțiva prieteni dragi: Dan Bursuc, Marinică Nămol, Cocoș de la Călărași și Sorin Copilul de Aur, conform sursei citate mai sus.

Ce spunea fiul lui Petrică Cercel despre starea de sănătate a tatălui său, înainte cu câteva zile ca acesta să moară

Ionut Cercel, fiul lui Petrică Cercel, a oferit câteva informații despre starea de sănătate a tatălui său înainte cu câteva zile ca acesta să moară pe patul de spital. Acesta a dezvăluit că artistul se simțea bine când a fost dus la spital, însă starea lui s-a agravat în zilele următoare.

"Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România. Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile. A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul.

Citește și: Petrică Cercel se află în stare gravă, după ce a fost infectat cu COVID-19. Ce a transmis fiul său pe rețelele sociale

Am considerat că acolo știu medicii ce să facă cel mai bine. Nu i-a fost teamă, tatăl meu a fost puternic tot timpul, mi-a zis că totul va trece cu bine. Noi suntem oameni credincioși, credem în Dumnezeu și în toate minunile lui, știm că finalul va fi unul fericit. Tratamentul începe să dea roade, analizele ies din ce în ce mai bine.

Din fericire, tata nu are niciun fel de probleme de sănătate. Eu l-am dus pe picioare la spital, ieri avea o stare destul de normală. La câteva zile de la internare i s-a agravat starea", a spus Ionuț Cercel, potrivit cancan.ro.

Primele episoade din Asia Express | Drumul Împăraților sunt disponibile pe Antena PLAY! Tot ce vrei e să dai PLAY