Ionuț Cercel, ruinat de durere la 4 luni de la moartea tatălui său. Ce mesaj a transmis tânărul: „Tu ai mulți îngeri”

Ionuț Cercel nu a reușit să treacă nici acum peste moartea tatălui său. Se pare că tânărul l-a iubit foarte mult pe Petrică Cercel, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online. La 4 luni de la decesul artistului de manele, fiul său a transmis pe contul oficial de Facebook un mesaj care a adus lacrimi în ochii prietenilor virtuali.

Deși a trecut o perioadă destul de lungă de când Petrică Cercel a îndoliat lumea muzicii, timpul nu a vindecat „rănile” familie, care este din ce în ce mai afectată.

Ce mesaj a transmis Ionuț Cercel după 4 luni de la moartea tatălui său

De curând, Ionuț Cercel a publicat pe contul de Facebook o imagine care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Fiul lui Petrică Cercel și-a exprima dorul față de tatăl său printr-un mesaj emoționant, la 4 luni de la moartea acestuia.

„Și dacă aș reuși, să vorbesc cu Dumnezeu i-aș spune: „Tu ai mulți îngeri, dă-mi-l înapoi pe al meu”, a fost mesajul fotografiei.

De asemenea, tânărul a folosit și o descriere la fel de dureroasă prin care și-a arătat toate sentimentele: „Tată!!…”

Postarea a strâns mai bine de 9 mii de like-uri, dar niciun comentariu pentru că Ionuț Cercel a decis să limiteze persoanele care pot lăsa un mesaj la fotografia sa de pe contul de Facebook.

Petrică Cercel a murit după ce a fost infectat cu Covid-19

În luna septembrie 2021, Petrică Cercel a fost internat la spital în urma unor complicații ale infectării cu Coronavirus. Artistul de manele se afla sub supravegherea mediciilor, internat la Terapie Intensivă într-o stare foarte gravă, iar pe data de 16 septembrie 2021 un prieten apropiat al familei a confirmat decesul.

Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, în mod special pe cei care l-au cunoscut și îndrăgit. Apropiații și familia artistului au stat cât mai departe de ochii curioșilor pentru a-și plânge în liniște ruda.

Mesajele de condoleanțe și părere de rău nu au întârziat să apară nici în mediul online, acolo unde prietenilor virtuali nu le-a venit să creadă că este posibil ca Petrică Cercel să plece atât de repede de printre noi.

Ce spunea fiul lui Petrică Cercel despre starea de sănătate a tatălui său

"Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România. Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile. A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul.

Din fericire, tata nu are niciun fel de probleme de sănătate. Eu l-am dus pe picioare la spital, ieri avea o stare destul de normală. La câteva zile de la internare i s-a agravat starea", a spus Ionuț Cercel în urmă cu mai bine de 4 luni, potrivit cancan.ro.

