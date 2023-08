Irina Fodor, imagine rară cu sora ei. Cât de frumoasă este Teodora, tânără cu 11 ani mai mică decât prezentatoarea TV

Aflată în vacanță, Irina Fodor a publicat o imagine rară cu sora ei mai mică, Teodora. Prezentatoarea TV profită de timpul liber petrecut alături de cei dragi, după ce s-a întors de la filmările noului sezon america express.

Pe Irina Fodor o cunoaște toată lumea, însă nu mulți știu că prezentatoarea TV are o soră mai mică decât ea cu 11 ani care i-a moștenit frumusețea. Tânăra seamănă izbitor de tare cu gazda show-ului America Express, însă vedeta o ține ascunsă de ochii fanilor.

Acum, cele două pare că au plecat într-o scurtă escapada și cu oceasta ocazie, aceasta a postat o imagine rară cu sora ei, în mediul online.

Cum arată sora mai mică a Irinei Fodor. Teodora are 23 de ani

Întoarsă de curând de la filmările sezonului 6 America Express, Irina Fodor recuperează timpul petecut cu cei dragi. După ce a plecat într-o vacanță superbă pe barcă alături de Răzvan Fodor, fiica lor și mai mulți prieteni, acum aceasta petrece timp de calitate cu sora ei, dar și de Diana.

Așa cum a explicat chiar ea printr-o postare pe Instagram, fiica ei aflată în tabăra a invitat-o la festivitatea de încheiere din acest an. Și pentru că Răzvan Fodor nu a putut să participe, Irina a invitat-o pe sora ei mai mică.

„Diana e în al doilea an de tabără cu ei, iar diseară este festivitatea care închide acest sezon. Pentru că am primit invitație din partea copilului să iau și eu parte la petrecere, n-am stat pe gânduri, căci ea crește și nu se știe când sau dacă mă mai invită pe undeva.

Așa că mi-am luat sora de o aripă, căci Fodorică a început deja filmările și ne-am pus la drum. Și pentru că am ajuns într-o zonă așa frumoasă din țara noastră, am și explorat puțin locurile din împrejurimi”, a povestit prezentatoarea TV în mediul online.

De asemenea, ea a profitat de ocazie și a surprins-o și pe sora ei mai mică cu 11 ani, într-o ipostază pe munte. În imaginea postată la Instastory, Teodora stă așezată pe o stâncă și îi zâmbește larg surorii sale.

„Sorella”, a fost textul care însoțea fotografia pe care Irina Fodor i-a făcut surioarei sale, alături și de un emoji cu inimă.

Prezentatoarea America Express este foarte atașată de sora ei și a vorbit de câteva ori în spațiul public despre Todora.

„Acum este mai înaltă decât mine, mai calmă, uneori mai pragmatică, mai puțin smucită, mai precaută... dar tot rămâne sora mai mica. Așa că toate cele de mai sus se duc pe apa sâmbetei când rămâne doar cu mine și riscă totul felul de chinuieli, ca atunci cand eram doar niste copile”, spunea Irina Fodor în urmă cu un an pe rețelel sociale, făcând referire la sora ei mai mică.

Studentă la Drept, frumoasa Teodora o face mândră pe sora sa. Totodată, Teodora participă la evenimentele de familie, fiind apropiată de nepoțica sa, Diana, fiica Irinei și a lui Răzvan Fodor.