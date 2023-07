Cum arată Irina Fodor în costum de baie, după ce s-a întors din America Express. Ce imagini a publicat Răzvan Fodor cu soția lui

Răzvan Fodor a publicat imagine senzaționale cu soția lui în costum de baie, la piscină. Irina Fodor arată de-a dreptul spectaculos atunci când îmbracă hainele de plajă. Iată în ce ipostaze s-a lăsat pozată prezentatoarea TV.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY