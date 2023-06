Răzvan Fodor, mesaj „disperat” pentru soția lui să se întoarcă acasă. Ce i-a transmis Irinei Fodor despre fiica lor

Răzvan Fodor îi simte lipsa soției sale și i-a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor sociale. Prezentatorul s-a pozat alături de fiica lui și a Irinei Fodor și a apelat la instictul matern al vedetei.

Chiar în ziua în care a împlinit 48 de ani, Răvan Fodor a postat un mesaj inedit pe rețelele de socializare. Bărbatul o zorește pe soția lui să se întoarcă mai repede de la filmările pentru noul sezon America Express. În postarea din mediul online, soțul Irinei Fodor apare alături de fiica lor, Diana, în curtea casei și a apelat la instictul matern al acesteia.

Motivul pentru care Răzvan Fodor o cheamă acasă mai repede pe Irina Fodor de la America Express

A trecut o lună de la plecarea Irinei Fodor la filmările noului sezon America Express, iar soțul și fiica lor au început să îi simtă lipsa. Deși totul este în regulă, așa cum a specificat chiar el în mesajul postat pe Instagram, vedeta și-ar dori ca aceasta să le fie alături.

„@irina_fodor suntem bine, dar hai mai repede acasă, că ne intră fetița la facultate…😎 #cesafacinaicesafaci #homealone”, a scris prezentorul TV, în glumă, în descrierea fotografiilor.

Răspunul soției sale nu a întârziat să apară! Deși totul se trăiește la viteză maximă în America Express, acesta și-a găsit puțin timp să folosească telefonul și să adauge un comentariu emoționant.

„❤️❤️❤️Vă iubeeesc și mi-e dor de voi de nu mai pot! Chiar că intră la facultate, parcă a mai crescut un pic de când am plecat!👀😅❤️ Să fiți cuminți!❤️”, a fost reacția acestia.

Cum a început povestea de dragoste dintre Răzvan Fodor și Irina Fodor

„Deși sunt 14 ani între noi e mult mai matură decât mine. Când a venit la mine acasă prima oară era studentă și când am văzut că-și scria în creion și avea ascuțitoare m-a uimit. Și mi-a plăcut mult de tot de ea”, a spus Răzvan Fodor în cadrul podcastului Fain și Simplu al lui Mihai Morar.

Nu este prima dată când Răzan Fodor vorbește depre relația cu femiea care i-a dăruit o fetiță superbă. Artistul a mărturisit că a cunoscut-o pe frumoasa prezentatoare de la Asia Express pe platourile de filmare, când tânăra făcea figurație specială.

"Faptul că am căutat-o pe Irina, dar nu pe ea, căutam o parteneră de viață. Am căutat timp de 4 ani de zile într-un București al anilor 2000. Am cunoscută pe Irina când filmam în Buftea un serial și ea făcea figurație specială, era la Jurnalism, iar pentru a-și strânge un bănuț, făcea figurație specială. Când am văzut-o mi-a căzut capul, eu fascinat de brunete, îmi plac brunetele. Am terminat ziua de filmare, am bălit, dar bălit decent așa.

Și m-am dus la ea și i-am spus: "vezi că durează până vă duce mașina specială acasă după ce se termină filmările, daca vrei te duc eu." Ea mi-a zis: "nu". Am zis ok și am plecat. Povestea este foarte lungă, ideea e că ne-am reîntâlnit după multe luni și eu eram ușor curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva pentru că la prima noastră întâlnire și-a lăsat o geantă lângă masă și am văzut în geantă o carte.

Ne-am mai întâlnit de două ori, dar nu a existat niciun pupic, nimic, voiam doar să o ascult. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni, am niște prieteni cu glume dubioase și am văzut că duce la un umor sub orice critică. I-am zis că plec în vacanță în India și am întrebat-o dacă vine cu mine. Și a venit cu mine și a făcut toată vacanța aia la picior timp de o lună de zile cu mine. Am zis, asta este nevasta mea! Ne-am întors și s-a mutat la mine", a spus Răzvan Fodor despre începutul relație cu Irina, la Antena Stars.