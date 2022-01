Irina și Răzvan Fodor, în vizită la Radu Vâlcan și soția sa. Care a fost motivul reîntâlnirii

Radu Vâlcan, prezentatorul de la Insula Iubirii, și soția lui, Adela Popescu au fost gazde ieri seară când au fost vizitați de cuplul Irina și Răzvan Fodor. Cei patru, împreună cu copiii lor, fetița lui Răzvan și a Irinei și cei trei băieți ai lui Radu Vâlcan și ai Adelei, s-au reunit pentru a-l sărbătoi pe micuțul Adrian, mezinul familiei.

Se pare că cele două cupluri nu s-au mai întâlnit de când Radu Vâlcan a devenit tată pentru a treia oară și, așa cum a spus și Irina Fodor în descrierea fotografiei pe care a postat-o, celor 4 le era dor să se întâlnească și să stea la povești.

Irina Fodor și Răzvan Fodor au ajuns în vizită la Radu Vâlcan și soția lui, iar Radu voia să se pregătească așa cum se cuvinte, invitându-i la masă. Celebrul prezentator TV s-a lăst filmat de soția lui în timp ce povestea ce discuție avusese la telefon cu Răzvan Fodor legat de întâlnirea lor.

Radu Vâlcan a povestit că l-a sunat pe Răzvan Fodor de dimineță și l-a întrebat de ce anume e nevoie să gătească ceva și să îi aștepte pregătiți. În același timp, se pare că Răzvan Fodor nu s-ar fi așteptat la o asemenea planificare.

Ce le-a atras însă atenția fanilor la video-ul postat de Radu Vâlcan a fost că acesta a slăbit enorm de mult în ultimul timp, în special de când s-a întors de la filmările pentru Insula Iubirii, din Thailda. Într-o postare anterioară, Radu a explicat că a slăbit mult pentru că acolo nu a avut timp să facă sport și atunci a fost mult mai atent la alimentația sa, consumând doar alimente sănătoase.

Acest regim alimentar combinat cu căldura și oboseala acumulată l-au făcut pe Radu Vâlcan să slăbească, iar fanii și-au exprimat regretul în comentarii.

“Ca fapt divers, poti sa fi slab , dar nu este o garantie ca esti sanatos! Am observat asa in general ca prea slab zici ca esti bolnav sau batranicios! Fiecare sa fie asa cum isi doreste!”

“Cât de mult ai slăbit!😮😢”

“Ai rămas, numai piele și os 😢😢”

“Prea tare ai slabit , zici ca esti bolnav”

“Bro' ai slăbit cam mult..😐 știi ca cel mai bine ești când te simți tu bine 😇 dar sper sa fii calculat în schema asta. Nu am timp sa citesc ce spun alții și nici nu am ascultat ce ai spus aici, eu sunt sincer și spun ce mi se pare mie puțintel diferit.”

Într-o postare de pe 10 ianuarie, Radu Vâlcan explica ce s-a întâmplat cu corpul lui.

“Mi-am făcut poza asta înainte să plec spre aeroport. Da, am slăbit pentru că am filmat mult si nu am avut timp să fac sport. Și, pentru că nu am avut timp să fac sport, am fost atent la alimentație. Am eliminat carbohidrații, am consumat grăsimi de calitate, am alternat zilele de proteine cu fructele. Analizele îmi sunt in regulă. Sunt ok. Maine, dis de dimineata, sunt in parc. Vă zic ca să nu ziceți că nu v-am zis. O să vină și @mihaimorar, așa mi-a promis”.

