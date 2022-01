Video-ul postat de Răzvan Fodor care a stârnit controverse. “Porți perle la gât?”

Răzvan Fodor, celebrul prezentator TV, soțul Irinei Fodor, a ales să adauge încă ceva la stilul său vestimentar casual sau smart casual uneori, pentru a-și îmbunătății imaginea, însă noul trend pe care l-a adoptat a stârnit rapid controverse.

Răzvan Fodor s-a filmat pentru fanii săi de pe Instagram reușind să duc la bun sfârșit o provocare muzicală pe care a îndeplinit-o cu brio. Ce le-a atras, însă, atenția fanilor este faptul că poartă la gât un colier de perle albe.

Răzvan Fodor a stârnit controverse în mediul online

Se pare că acest trend a apărut de curând în rândul bărbaților din showbiz-ul românesc, de vreme ce și Vlad Drăgulin a vorbit în urmă cu puțin timp despre asta în show-ul digital Îs geană pi tini.

Răzvan a purtat acest colier din perle și în vacanța în care a fost plecat de curând cu soția sa, Irina Fodor, și fiica lor, însă puțini fani au observat. De această dată, actorul din serialul Adela a fost intens criticat.

“Perle ? Ai perle la gît ?”

“Prin excelenta perlele se portă seara .Nici macar noua femeilor ,daca te respecti ,nu este de bun augur putarea perlelor ziua .Esti barbat ...perlele iti lipseau ...?!!”

“Mi se pare ..sau tu porti perle la gat !!!🤦‍♀️”

“Prea bun,prea deștept, prea frumos 💯”

Răzvan Fodor nu le-a dat, însă, satisfacție urmăritorilor săi și nu le-a răspuns comentariilor răutăcioase. În lipsa unor reacții din partea actorului, urmăritorii săi nu au continuat cu comentariile răutăcioase prin care pun la îndoială stilul vestimentar al lui Răzvan.

Răzvan Fodor și soția sa au petrecut într-o vacanță de vis

În urmă cu câteva zile, Răzvan Fodor și frumoasa lui soție, împreună cu fiica lor, au fost plecați în vacanță în Zanzibar unde s-au bucurat de paradisul exotic, de excursii și de peisaje de vis.

După sărbătorile iarnă, cei doi prezentatori TV și-au dorit o vacanță undeva la mare, soare și căldură. Irina Fodor și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, sunt căsătoriți din anul 2010 și au împreună o fetiță superbă.

Cei doi prezentatori TV s-au cunoscut pe când Irina Fodor era studentă. O vacanță în India i-a făcut să-și dea seama cât sunt de compatibili, iar din anul 2010 Irina a luat numele de Fodor. Între Răzvan Fodor și Irina Fodor este o diferență de vârstă de 14 ani.

"Faptul că am căutat-o pe Irina, dar nu pe ea, căutam o parteneră de viață. Am căutat timp de 4 ani de zile într-un București al anilor 2000. Am cunoscută pe Irina când filmam în Buftea un serial și ea făcea figurație specială, era la Jurnalism, iar pentru a-și strânge un bănuț, făcea figurație specială. Când am văzut-o mi-a căzut capul, eu fascinat de brunete, îmi plac brunetele. Am terminat ziua de filmare, am bălit, dar bălit decent așa", a povestit Răzvan Fodor în cadrul podcast-ului Fain și Simplu.

