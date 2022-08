Irina și Răzvan Fodor, vacanță plină de surprize alături de fiica lor. Cum a reușit prezentatoarea TV să își „supere” soțul

Irina și Răzvan Fodor trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 12 ani, iar din rodul iubirii lor a rezultat o fetiță minunată. Aceștia sunt foarte atașați de micuța lor, motiv pentru care încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de ea.

În ultimele luni, prezentatorul TV și soția lui au avut mai multe proiecte, lucru care i-a despărțit o perioadă de timp. Irina Fodor a fost plecată în aventura America Experess - Drumul Aurului, unde este prezentatoare TV.

După întoarcerea sa acasă, Răzvan Fodor a plecat la Splash! Vedete la apă pentru a prezenta show-ul.

De altfel, vacanța prin Europa a reprezentat un adevărat prilej de relaxare pentru cei doi prezentatori TV și fiica lor. Aceștia și-au propus să viziteze mai multe țări și să se bucure de fiecare moment petrecut în familie.

Cum a reușit Irina Fodor să își „supere” soțul în vacanță

Irina și Răzvan Fodor sunt destul de activi în mediul online, locul prin intermediul căruia își țin la curent fanii cu cele mai speciale evenimente din viața lor.

De curând, aceștia au publicat mai multe imagini din vacanța prin Europa, prezentându-le prietenilor virtuali țările pe care le-au vizitat până acum. Din postările lor se poate observa că prezentatorii TV și micuța lor savurează fiecare clipă împreună.

Pentru că îi place să le povestească urmăritorilor despre cele mai amuzante situații în care a fost pus, Răzvan Fodor nu a ezitat să mărturisească cum a fost „păcălit” de soție și de fetița lor, înainte de plecarea în vacanță.

„M-au păcălit libelulele astea două că în vacanța asta o să mâncăm numai trufandale, că mergem numai în țări cu vin bun, că o să cadă podgoriile pe noi, și, când colo, mă plimbă de n-am timp nici apă să beau. 🤦🏻‍♂️ Bine măcar că mă dor picioarele de cât merg pe jos, că de mașina pe care o am în fund de câteva zile, nu mai zic nimic!😑”, a scris el.

„Nu am avut un plan clar de vacanță, așa că ne-am urcat în mașină și am condus încotro am simțit.

Am hotărât să nu ne grăbim, să nu facem un scop din a ajunge din punctul “A” în punctul “B” și să ne bucurăm de ce întâlnim pe traseu. De obicei, seara, relaxați, la un pahar de vin, votăm traseul pentru a doua zi și căutăm locuri de cazare disponibile. Așa că, până acum, am traversat Ungaria, Croația, Slovenia și Italia.

Ne-am oprit un pic la Balaton, ne-am bălăcit, ne-am relaxat, acum am ajuns în Veneția și de mâine...mai vedem noi pe unde ajungem.😁

Cea mică e fascinată de aventura asta, eu și Fodorică ne bucurăm de bucuria ei și de tot timpul ăsta pe care îl avem împreună, așa că, până acum, nu pot să zic decât că am făcut o alegere perfectă de vacanță.😁 Keep in touch!😘😘😘”, a mai povestit Irina Fodor despre vacanța cu familia.

