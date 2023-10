Irinel Columbeanu a pus capăt zvonului cum că le-ar fi cerut cadourile înapoi fostelor iubite. Cum a lămurit toată situația

Irinel Columbeanu a vorbit despre scandalurile în care a fost implicat de-a lungul timpului. Iată cum a explicat zvonul potrivit căruia le-ar fi cerut femeilor din viața sa cadourile înapoi după despărțire!

Irinel Columbeanu a avut întotdeauna o viață tumultoasă. Cu toate că a ajuns la azil, locul care îl face să se simtă extrem de liniștit acum, fostul afacerist mai are încă multe de zis, reușind să țină prima pagină a tabloidelor așa cum o făcea și pe vremea când era ”în floare”.

Fostul milionar a avut relații cu multe femei, care au devenit, în timp, extrem de cunoscute. Iar Monica Gabor este una dintre ele. Iată ce spune Irinel Columbeanu despre cadourile scumpe pe care le-ar fi cumpărat ”domnișoarelor” din viața sa, dar și despre faptul că le-ar fi cerut înapoi atunci când au încheiat idila!

Ce a spus Irinel Columbeanu despre ”poveștile” cum că le-ar fi cerut cadourile înapoi femeilor pe care le-a iubit

Irinel Columbeanu a luat hotărârea neașteptată de a merge la azil, așa că acum locuiește în același centru pentru seniori în care și-a petrecut ultimele zile de viață și tatăl său.

În cadrul unui podcast în care a făcut o serie de declarații inedite despre viața sa, fostul om de afaceri a oferit detalii interesante și despre capitolul amoros. Irinel Columbeanu s-a iubit cu multe femei, cărora le-a făcut și numeroase cadouri scumpe.

Fostul milionar nu se încurca atunci când venea vorba despre daruri extravagante, însă ar fi fost acuzat că ar fi cerut mai multe dintre ele înapoi după despărțire.

Irinel Columbeanu a lămurit toată această situație și a explicat că bunurile pe care i le-ar fi oferit uneia dintre ”domnișoarele” din trecutul său amoros, căruia nu a vrut să-i divulge numele, ar fi fost aduse înapoi chiar de bărbatul care apăruse în viața ei atunci:

„Au fost povești că am mai luat și înapoi cadouri, dar au fost povești. Atunci a fost un concurs de împrejurări, când practic acele cadouri au fost aduse înapoi de către domnul care își asumase sarcina de a supraveghea persoana respectivă. Nu știu dacă se cade să-i spun numele, prefer să fiu discret. Așa am fost toată viața și femeile merită să fie păzite.”, a precizat Irinel Columbeanu în podcastul menționat, citat de o publicație mondenă.

Irinel Columbeanu spune că nu a suferit din dragoste: „Nu pot să fiu nici mincinos și nici credincios”

În cadrul podcastului menționat, Irinel Columbeanu a fost întrebat dacă a suferit din dragoste, o întrebare care se află pe buzele multora, dată fiind nunta ca în povești pe care a avut-o cu Monica Gabor, dar și copilul pe care cei doi l-au adus pe lume.

Fostul milionar de la Izvorani a răspuns ferm că nu a suferit din iubire și că nu le-a făcut femeilor din viața sa promisiuni pe care nu ar fi putut să le respecte:

„Nu am suferit, vă mărturisesc că nu. Dacă ar fi fost da, eu v-aș fi spus. Important, zic eu, este să nu faci pe altcineva să sufere din dragoste. Niciodată nu am amăgit o femeie, nu am promis lucruri de care nu puteam să mă țin. Am început acest lucru în toate discuțiile mele cu toate fetele cu care am fost combinat, spunând că eu nu pot să fiu nici mincinos și nici credincios. Cred că e cel mai bine să spui de la început.”, a mai povestit Irinel Columbeanu, potrivit surselor citate mai sus.

