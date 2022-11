Iris, fiica regretatului NOSFE, mesaj sfâșietor la o lună de la moartea artistului: „Degeaba am sănătate dacă nu am familie”

Mădălina Crețan, soția lui NOSFE, a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant venind din partea lui Iris, fiica sa. „Eu îmi doresc în viața asta să am sănatate, familie și să învăț carte! Degeaba am sănătate dacă nu am familie.” Gânduri de la Iris...”

Fanii care au citit „gândurile lui Iris”, le-au urat putere mamei și fiicei.

Imaginea emoționantă pe care a publicat-o Mădălina Crețan cu fiica sa și a lui NOSFE

„Suflet inocent! Tati va fi mereu îngerul tău păzitor și îți va călăuzi pașii”, „Draga de ea!!! Când ai sufletul bucăți, tu trebuie să te aduni pentru puiul de lângă tine! Tati vă veghează pe amândouă!”, copil minunat sa iti dea Dumnezeu putere si fericire tie si mamei tale!”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani în dreptul postării Mădălinei Crețan.

De asemenea, Mădălina Crețan a mai publicat o fotografie în care micuța era îmbrățișat de ambii părinți.

„Când era Iris mai micuță ne întrebam mereu “oare cum o vom ajuta noi să iasă un omuleț puternic din viața asta de poveste, plină de dragoste si de zâmbete pe care am creat-o în jurul ei?”. Well, daddy took care of this too! Iar mami o să aibă grijă să nu îți fie frică să iubești și să fii bună și blândă cu oamenii care îți arată aceleași sentimente!”, a scris Mădălina Crețan pe contul său de Instagram.

Mădălina Crețan a revenit pe rețelele sociale, după ce contul ei de Instagram pe care strânsese o comunitate mare de fani i-a fost închis. Profilul soției regretatului NOSFE a fost raportat de „niște suflete pierdute în Universul ăsta mare”, la scurt timp după decesul artistului, așa cum spune aceasta în prima sa postare.

Nosfe a murit la vârsta de 37 de ani. Potrivit Poliției, rapper-ului i s-a făcut rău în casa din Balotești, iar soția sa a apelat 112.

Anunțul morții a fost făcut public de membrii trupei Șatra Benz.

„Cu regret și durere vă anunțăm ceva ce nu ne-am fi dorit să vă anunțăm niciodată. Fratele nostru NOSFE a plecat dintre noi azi noapte. Ne aflăm intr-o situație delicată și procesăm cu greu pierderea. Orice gând bun și orice susținere morală ajută enorm. Momentan e tot ce putem comunica. Te iubim frate! Somn senin și trecere lină!”, au scris cei din Șatra Benz.

Nosfe a lăsat în urmă o fiică și o soție alături de care a trăit o poveste de dragoste ca în filme.

