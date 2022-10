Povestea de dragoste dintre regretatul Nosfe și soția lui. Prin ce au trecut împreună: „Trebuia să aleagă”

Povestea de dragoste dintre Mădălina și Darius Crețan a început cu momente dificile, pentru că regretatul artist era implicat într-o altă relație. În cele din urmă cei doi au ajunsă să fie împruenă. Cei doi s-au cununat civil când Mădălina ea însărcinată cu fiica lor, Iris, iar cererea în căsătorie a avut loc chiar în fața ofițerului stării civile.

„Din păcate pentru el, la începutul relației noastre s-a aflat într-o situație dificilă. Trebuia să aleagă între o relație de 5 ani și o relație proaspătă, care nu era tocmai relație și... I-a fost foarte greu să se hotărască, iar eu sunt destul de deschisă și a fost ceva gen: ”Dai pasărea din mâna pe cioara de pe gard”. I-a luat vreo 9 luni să se hotărască.. Am suferit”, a povestit soția artistului la Antena Stars.

Nosfe și Mădălina Cretan au avut o poveste emoționantă de viață

”Și eu am suferit, să știi. Eu țin foarte mult la oameni în general și nu-mi place să fac rău oamenilor, adică eu caut tot timpul să dau o veste proastă în cel mai frumos mod posibil. Deși câteodată este o prostie și mai bine direct. Acum am învățat asta. Automat atunci când s-a apropiat sfârșitul relației, eu mi-am dat seama, fiind foarte cerebral, cum a spus și soția, că am luat decizia”, a adăugat Nosfe.

Povestea de dragoste dintre Mădălina și Nosfe a avut parte de obstacole pe care cei doi le-au trecut împreună.

”Am avut o propunere pentru un job foarte șmecher în Italia. Trebuia să fiu asistent managerul unui președinte de bancă. Nu am plecat pentru că domnișoara, prin criza pe care a făcut-o în momentul ăla, mi-a explicat că nu trebuie să plec și că trebuie să rămân cu ea.”, a spus Nosfe.

”A fost greu, dar nu îmi pare rău. Aș face-o oricând din nou. Nu știu ce m-a motivat. Pur și simplu mi se pare că este un om atât de bun și de frumos și pentru care chiar merită să lupți și să suferi, dacă e nevoie și am simțit să fac asta”, a mai zis Mădălina.

Mădălina și Nosfe s-au iubit extrem de mult, iar durerea pe care o simte acum văduva nu poate fi descrisă în cuvinte. Soția lui Nosfe a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Nu se va mai naște în lumea asta alt suflet ca al tău…te-au iubit atât de mulți oameni și n-ai înțeles o secundă ce om mare ai fost și ce suflete pustiite ai lăsat aici…”

Nosfe a murit la vârsta de 37 de ani

Nosfe a murit la vârsta de 37 de ani. Potrivit Poliției, rapper-ului i s-a făcut rău ăn casa din Balotești, iar soția sa a apelat 112.

„Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat de către o femeie, cu privire la faptul că soţul acesteia a căzut în imobilul de domiciliu, din Baloteşti, şi nu mai reacţionează. Imediat, poliţiştii oraşului Otopeni s-au deplasat la faţa locului, pentru efectuarea activităţilor din competenţă, unde au identificat persoana în cauză, respectiv un bărbat în vârstă de 37 de ani”, se arată în comunicaul transmis de Poliție.

Anunțul morții a fost făcut public de membrii trupei Șatra Benz.

„Cu regret și durere vă anunțăm ceva ce nu ne-am fi dorit să vă anunțăm niciodată. Fratele nostru NOSFE a plecat dintre noi azi noapte. Ne aflăm intr-o situație delicată și procesăm cu greu pierderea. Orice gând bun și orice susținere morală ajută enorm. Momentan e tot ce putem comunica. Te iubim frate! Somn senin și trecere lină!”, au scris cei din Șatra Benz.

