Ispita Mădălina, momente dificle după ce ambii bunici și-au pierdut viața într-o săptămână: „Eu privesc moartea puțin diferit”

Mădălina Maricuț a făcut primele declarații după ce bunicii din partea tatălui s-au stins din viață. Ce a spus despre ei și ce relație au avut de-a lungul timpului!

Ispita Mădălina de la Insula Iubirii Sezonul 8 trece printr-o perioadă mai puți fericită după ce ambii bunici din partea tatălui și-au pierdut viața în decursul a unei singure săptămâni.

Tânăra a fost devastată de durere la aflarea veștii că bunicul ei s-a stins din viață, însă lucrurile s-au complicat și mai tare atunci când bunica ei a murit și ea la distanță de o săptămână de la decesul bărbatului.

Iată ce a povestit Mădălina și cum privește ea drama familiei!

Mădălina Maricuț, momente dificile după ce ambii bunici și-au pierdut viața într-o săptămână

Anul 2025 nu a început prea bine pentru ispita Mădălina. În prima lună a anului ea și-a pierdut ambii bunici din partea tatălui, iar moralul ei a căzut la pământ de la o zi la alta.

Recent, tânăra a acordat un interviu în exclusivitate pentru Spynews.ro, unde a vorbit despre starea ei actuală și despre perioada plină de încercări prin care trece.

„Acum sunt bine, nu m-am impactat însă foarte tare, deoarece nu am fost destul de apropiați, nu am avut o relație apropiată. Mai apropiată am fost de părinții din partea mamei care m-au și crescut, dar eu privesc moartea puțin diferit. Am văzut în jurul meu persoane mai afectate decât mine, deși nu mi-au cunoscut bunicii.

Pentru mine când moare cineva înseamnă că s-a mai încheiat o poveste, moartea pentru mine nu e sfârșitul a nimic, de asta și trec mai ușor peste. Îi păstrez în amintirea mea, amintirea lor rămâne vie pentru mine”, a spus Mădălina Maricuț pentru sursa citată anterior.

Cât despre cauza deceselor, aceasta a dezvăluit că în timp ce de la viața bunicului ei existau așteptări mai puțin bune, la moartea bunicii sale nu s-a gândit nimeni că va venit atât de repede.

„La bunicul ne așteptam, era bolnav, în ultima vreme venea salvarea foarte des acasă. La bunica însă nu se aștepta nimeni, era sănătoasă tun. A sunat-o dintr-o dată pe sora mea și i-a spus că nu poate să respire, a sunat la salvare, iar atunci câd au venit medicii am înțeles că avea insuficiență respiratoare, ea avea doar un plămân, a avut cancer și i-au scos unul. A intrat în moarte clinică și asta a fost tot” a povestit aceasta.

„Tind să cred că a intrat în contact cu cineva care avea gripă, un virus, că în ultima vreme sunt foarte multe cazuri, i-a afectat plămânul respectiv și au apărut complicațiile”, a mai spus ea.

Ispita Mădălina a dat dovadă de multă putere de-a lungul timpului atunci când viața a pus-o la încercare. Fie că a suferit din dragoste sau că au apărut probleme în familie, aceasta a ținut întotdeauna capul sus și a dovedit că nimeni și nimic nu o poate doborî.

