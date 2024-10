Îți amintești de Maricia din Inimă de Țigan? Cum arată acum actrița Cosmina Larisa Dobrota

Cosmina Dobrota, actrița care a devenit cunoscută prin prisma rolurilor de slujnică pe care le-a jucat în serialele românești, are 41 de ani și este neschimbată. Aceasta a jucat rolul Maricicăi în Inimă de Țigan în 2007 și rolul Katiei în 2018-2019, în Fructul oprit.

Cosmina Dobrota s-a născut pe 29.07.1983, la Galați. A absolvit Universitatea Hyperion, Facultatea de Arte, secţia Actorie, promoţia 2006 și Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, specializarea Antropologie. În prezent este colaboratoare permanentă a Teatrului Excelsior. În 2018 a jucat rolul Katiei în Fructul Oprit la Antena 1.

Citește și: Îți amintești de Nicolas Alex, băiatul „Super-Super” care făcea furori cu videoclipurile sale de la bâlci în 2017? Cum arată acum

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum arată acum actrița Cosmina Dobrota

Articolul continuă după reclamă

Cosmina Dobrota a devenit cunoscută publicului larg din România pe când avea 24 de ani și interpreta rolul Maricicăi, slujnica cu accent moldovenesc din casa lui Gigi Dumbravă. Zece ani mai târziu, Cosmina o interpreta pe fata în casă Katia, în Fructul Oprit.

Citește și: Îți mai amintești de Argentina din Inimă de Țigan? Cum arată acum Raluca Tătaru. Actrița are 34 de ani și este de nerecunoscut

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La 41 de ani, Cosmina este la fel de veselă și energică, așa cum au cunoscut-o românii în urmă cu 17 ani.

Citește și: Îți amintești de Nicole din Lacrimi de Iubire? Cum arată acum Mihaela Bărluțiu. Actrița și soțul ei au o afacere peste hotare

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cosmina Dobrota a intrat mai întâi la Facultatea de Litere, dar s-a răzgândit și s-a dus să studieze actoria. Visul de a deveni actriță a fost mai degrabă al mamei sale.

„A fost un vis al mamei mele, mai degrabă, decât al meu. Ea a spus dintotdeauna că eu sunt perfectă pentru a deveni actriță. Nu am luat-o foarte în serios. Eram mică, probabil că dădeam ochii peste cap că voiam jucării sau ca să port cerceii surorii mele. Ea avea prieteni care lucrau la teatrul din Galați, oraș în care m-am născut, și i se părea că mă potrivesc acolo, că-s bună de artistă.

Timpul a trecut, undeva în clasa a X-a m-am întâlnit prima oară cu teatrul adevărat, am făcut cursurile Școlii de Artă din Galați și am avut un superprofesor, pe domnul Grig Dristaru, actor la teatrul din Galați, Dumnezeu să îl odihnească, el m-a învățat să vorbesc, el mi-a dat primele lecții de dicție. Undeva în timpul liceului a apărut microbul, iar de Școala de arte s-a legat primul meu proiect pe scenă, pe sfânta scândură a teatrului din Galați, am jucat într-un spectacol regizat de Attila Vizauer”, a povestit, pentru Libertatea, Cosmina Dobrotă.