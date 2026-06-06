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Îți mai amintești de clovnul Hapciu din emisiunea "Ba da, ba nu"? Cum arată acum fosta colegă a lui Bittman și Țurcașiu

Clovnul Hapciu, care apărea în emisiunea „Ba da, Ba nu” în anii '90, a rămas o amintire vie pentru mulți telespectatori români. Iată cum arată astăzi actrița Daniela Anencov!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 06 Iunie 2026, 13:15 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 16:02
Îți mai amintești de clovnul Hapciu din emisiunea Ba da, ba nu? Cum arată acum fosta colegă a lui Dan Bittman și a Ancăi Țurcașiu | Captură Youtube
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Emisiunea „Ba da, ba nu” a fost una dintre cele mai urmărite producții de televiziune din anii 90. Show-ul de de tip concurs era dedicat tinerilor, iar Clovnul Hapciu, care apărea alături de Dan Bittman și Anca Țurcașiu, a fost unul dintre cele mai de succes personaje.

Cea care a interpretat rolul este nimeni alta decât Daniela Anencov. După mulți ani de teatru, actrița s-a retras din lumina reflectoarelor și trăiește o viață discretă la Paris, fiind o bunicuță împlinită, potrivit Cancan.

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Cum arată acum Daniela Anencov, actrița care l-a interpretat pe Clovnul Hapciu în emisiunea „Ba da, ba nu”

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Actrița Daniela Anencov a fost apreciată de public pentru carisma și energia de care a dat dovadă. Pe lângă rolul care a făcut-o cunoscută, ea a mai jucat alături de păpușa celebră Așchiuță, în emisiunea „Daniela și Așchiuță”.

În urmă cu câteva luni, Daniela Anencov a împlinit 84 de ani, însă se menține în formă. După anii în care a bucurat copiii cu prezența sa, aceasta a ales să se retragă din viața publică și să se dedice familiei. Acum, este o bunicuță împlinită și mândră de nepoții săi, potrivit sursei citate mai sus.

IMAGINI CU ACTRIȚA DANIELA ANENCOV AICI.

În anul 2018, Marina Almășan a avut onoarea să o cunoască pe cea care i-a fost idol în copilărie. Vedeta de televiziune s-a dus în Franța, acolo unde avea o filmare și s-a întâlnit cu Daniela Anencov. Prezentatoarea TV a povestit mai multe despre viața de atunci a Danielei Anencov.

Potrivit declarațiilor, în acea perioadă, actrița făcea naveta între Paris și New York, pentru a fi alături de toți nepoții ei, potrivit Cancan.

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„Acum Daniela e o bunicuță respectabilă, tonică și spumoasă, care face naveta între nepoții săi, împrăștiați pe două continente: la Paris, fiul Andreei, fata cea mare a Danielei și, respectiv, la New York, unde o întâmpină, în fiecare an, nici mai mult nici mai puțin decât trei nepoți, de la Alexana, fata sa cea mică. În rest, dacă mai ramâne vreun rest, Daniela se bucură de micul său Paris de acasă, unde are o mulțime de prieteni și, firește, de amintiri”, a povestit Marina Almășan, citată de sursa menționată mai sus.

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