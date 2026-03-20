Cine l-a înlocuit pe Iulian Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. A urcat pe scenă și fiul său

Iulian Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață pe 12 martie, lăsând în urmă familia îndurerată, în timp ce membrii celebrei trupe rock îl plângeau.

Iulian Vrabete a murit a vârsta de 70 de ani din cauza unei boli incurabile. Ultimul concert la care a cântat alătui de trupa Holograf a fost pe 9 martie la Constanța, acolo unde publicul i-a primit cu brațele deschise și mii de aplauze.

După pierderea celebrului muzician, trupa Holograf a transmis un mesaj emoționant despre plecarea neașteptată a colegului lor și au continuat seria lor de concerte fără Iulian.

Cine l-a înlocuit pe Iulian Mugurel Vrabete pe scena Sălii Palatului

Iulian Mugurel Vrabete a fost incinerat pe 14 martie pentru că membrii familiei au vrut să îi respecte ultima dorință.

În urmă cu câteva zile, trupa Holograf a susținut primul concert fără basistul lor talentat la Sala Palatului, unde l-au omagiat pe regretatul lor coleg.

Pe scenă alături de membrii trupei Holograf a urcat și Victor Vrabete, fiul lui Iulian Mugurel Vrabete, care i-a adus un omagiu tatălui său.

În sală, printre miile de spectatori, s-au aflat și soția regretatului artist, Maria Zărnescu, și fiica lui, Anda.

Pe 17 martie, în timpul concertului de la Sala Palatului, colegii săi l-au omagiat pe basistul care a făcut istorie în muzica rock din România. Toți cei care l-au îndrăgit și i-au apreciat talentul lui Iulian Mugurel Vrabete au trimis un gând bun familiei artistului și au privit cum chitara lui a stat pe scenă, neacompaniată, pe tot parcursul concertului.

Timp de patru zile, înaintea acestui concert, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Iulian Vrabete a stat pe scena Sălii Palatului pentru ca toți aceia care l-au îndrăgit să poată să își ia adio de la el.

În timpul concertului trupei Holograf, atunci când au cântat piesa „Vine o zi”, piesă scrisă chiar de Iulian Vrabete, membrii trupei au avut lacrimi în ochi, iar pe fundal au rulat imagini cu celebrul basist.

Dan Bittman, Edi Petroșel, Tino Furtună și Romeo Dediu i-au simțit lipsa colegului lor și au plâns pe scenă la gândul că nu vor mai fi niciodată în formulă completă.

„Dumnezeu să îl odihnească pe Iulian, fratele nostru mai mare, cel care ne-a echilibrat în toți anii aceștia. Un om de o inteligență rară, un om de o cultură rară. Un om cu un caracter cum nu mai găsim astăzi, decât foarte rar. Credeți-mă, ar fi putut să ne fie tuturor un exemplu, pentru demnitatea cu care a trăit viața aceasta, pentru felul în care a înțeles că suntem muritori și pentru felul în care ne-a învățat zi de zi mai buni. Holografi suntem astăzi, așa cum suntem, datorită lui”, a spus Dan Bittman.

În locul lui Iulian Mugurel Vrabete pe scenă alături de membrii trupei Holograf a urcat un alt chitarist.

„Robert Voicu, doamnelor și domnilor. Ne ajută în seara aceasta aici. I se spune Tâlharul, fură inimi. Pălăria lui este făcută de băiatul lui Edi, Jurjac. Ca să știți doamnelor dacă doriți să arătați bine primăvara aceasta… Vino, Jurjac. Arat impecabil. Trebuia să îl lăsăm să ne îmbrace că ne-am îmbrcat ca niște cioclii. Domnul George Petroșel. Și acum vreau să îl invit în scenă pe Victor Vrabete, băiatul lui Mugurel și pe domnul Nuțu Olteanu”, a mai spus Dan Bittman.

