Iulia Vântur, prima reacție după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Salman Khan. Cum a lămurit situația: „Vă spun cu părere de rău”

Speculațiile despărțirii au apărut după ce frumoasa Iulia Vântur a publicat pe rețelele sociale un citat în care se vorbește despre importanța de a ne gândi la noi înșine mai presus de iubire („Poate că nu mai e momentul să te gândești la iubire, ci să te gândești la tine. Poate că acesta este momentul în care ești provocat să fii propriul tău salvator”).

Iulia Vântur a venit cu clarificări și a declarat că a publicat citatul pentru că este unul foarte bun, nu pentru că ar avea legătură cu viața ei sentimentală. Totodată, Iulia Vântur a declarat că ea nu transmite mesaje cu subînțeles și că dacă are ceva de comunicat, comunică direct.

Ce a spus Iulia Vântur despre speculațiile care au apărut în presă, după ce a publicat un citat despre iubirea de sine

„Se ia un quote oarecare (postat pentru că e un quote foarte bun), chiar dacă nu are legătură cu subiectul și se face o ‘mare știre de senzație. Dragii mei, eu nu îmi trimit ‘mesaje cu subînțeles pe insta, am cale directă, dacă am ceva de comunicat. Însă, cu părere de rău, vă spun că știrea voastră este falsă. Și o ‘persoană apropiată a mea nu ar da niciodată asemenea declarații. Hai să fim sănătoși…vă anunț eu dacă fac vreo schimbare în viața mea!', a scris Iulia Vântur pe Instagram.

Așadar, vedeta a infirmat speculațiile despărțirii de Salman Khan.

Citatul care a stârnit speculații în presă și pe rețelele sociale sună astfel:

„Poate că nu mai e momentul să te gândești la iubire, ci să te gândești la tine. Poate că acesta este momentul în care ești provocat să fii propriul tău salvator. Să fii propriul tău loc sigur, a scris Iulia Vântur pe contul său de socializare, potrivit sursei menționată. Poate că în acest moment ți se reamintește că oamenii care au plecat nu au făcut decât să te conducă înapoi la tine însuți, nu au făcut decât să te conducă aici. Iar aici ești în regulă cu tine, te reconstruiești, te adaptezi, te repari și îți recuperezi toate bucățile cu care i-ai lăsat să plece. Același tip de iubire pe care ai oferit-o întotdeauna celorlalți. Aici nu-ți grăbești inima, nu depinzi de o altă ființă umană pentru a o repara. În schimb, aici faci asta de unul singur, te vindeci, a scris Iulia Vântur pe pagina sa de Instagram.

Iulia Vântur are o carieră de succes în India, susține spectacole în care cântă și execută coregrafii spectauloase și a scos o mulțime d epiese de-a lungul timpului. Pe plan prsonal, trăiește, românca triește o frumoasă poveste de dragoste cu actorul Salman Khan.

