Iuliana Luciu, mesaj emoționant pentru sora ei Nicoleta, cu ocazia zilei de naștere. Ce frumoase sunt cele două vedete

Iuliana Luciu a împărtășit cu fanii ei o fotografie în care apare alături de sora ei, Nicoleta, iar fanii au reacționat imediat.

Iuliana Luciu, imaginea rară în care apare alături de sora ei, Nicoleta. Ce mesaj frumos i-a scris

Iuliana Luciu și Nicoleta au o relație foarte apropiată. Cele două nu se pozează foarte des împreună, însă de această dată, surorile și-au surprins fanii. Mai precis, Iuliana a ținut să împărtășească cu fanii ei o fotografie rară cu sora acesteia, iar descrierea pozei a ținut loc de urare.

Cele două surori seamănă foarte bine, iar fanii acum complimentat-o pe Nicoleta pentru cum arată la 41 de ani.

„La mulți ani fericiți și sănătoși! Te iubește sora ta!”, a fost urarea făcută de Iuliana în mediul online. Cele două surori au trăsături asemănătoare, iar fanii au ținut să le scrie câteva gânduri în secțiunea de comentarii a fotografiei publicată pe Instagram.

Citește și: Toată lumea le știe pe surorile Iuliana Luciu și Nicoleta Luciu, însă puțin o cunosc pe mama celor două. Iată cum arată aceasta

Iată că nici prietenii virtuali nu au lăsat ca această zi să treacă neobservată și i-au scris Nicoletei câteva urări, în comentarii, la fotografia publicată de Iuliana. „Cât de frumoase”, „La mulți ani”, „Sunteți superbe amândouă”, „La mulți ai, să ai parte de tot ce-ți dorești”, au fost câteva dintre mesajele pe care ea le-a primit de la fani.

Nicoleta Luciu, regimul strict pe care îl ține

Nicoleta Luciu a vorbit anul trecut despre alimentația care o ajută să își mențină corpul în formă. Din luna iunie a anului 2019, Nicoleta Luciu ține o dietă raw-vegană. Vedeta a povestit pentru viva.ro cum și-a petrecut începutul pandemiei de coronavirus, ce sport a făcut și cum s-a adaptat.

Nicoleta Luciu a povestit că la începutul pandemiei de coronavirus a făcut sport și i-a îndemnat și pe cei patru copii ai ei să-i urmeze exemplul, dar și pe soț: „Am bicicletă de spinning pentru copii. Îi pun să facă câte 20 de minute pe zi, iar pe Zsolt jumătate de oră. Mergem și la curte, cu minge de fotbal”, povestea Nicoleta Luciu.

Citește și: Ce meserii au avut vedetele din România înainte să devină celebre. Dan Negru și Nicoleta Luciu au avut profesii total opuse

Nicoleta Luciu a povestit că ține regim vegan, adică nu mănâncă produse de origini animale și raw-vegan, care presupune consumul alimentelor în stare crudă sau gătite la temperaturi de sub 40–48°C.

„Țin regim vegan și raw-vegan. Am renunțat la cafea, gluten și zahăr. Nu sunt slabă, dacă asta vrei să știi. Am rămas la 60 de kilograme, la o înălțime de 1’75. Țin regim raw-vegan, adică cu fierbere și coacere, dar am și zile în care consum numai raw. Fac pâinici și mămăligă, asta am voie să mănânc”, a declarat Nicoleta Luciu, în urmă cu un an.

În ceea ce privește alimentația celor 4 copii, aceștia mănâncă normal, potrvit vedetei:

„Copiii mănâncă normal, consumă muult avocado, mâncăruri și supe cu multe zarzavaturi. Mai gustă și din mâncărurile mele (nr. de dietă) din când în când”.