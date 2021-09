Jador, gestul impresionant pe care l-a făcut pentru un om nevoiaș. Cum l-a ajutat artistul după ce l-a văzut în genunchi

Jador are un suflet mare și de fiecare dată când i se ivește ocazia să ajute oamenii, el nu stă pe gânduri, mai ales că și el a parcurs perioade de timp, când locuia cu părinții săi, copil fiind, când nu avea prea mulți bani. Acum își dorește să ajute cât mai mulți oameni.

Nu este prima oară când Jador face un gest cu așa impact emoțional asupra unei vieți. El deseori a ajutat prsoane sărace sau cu situații financiare precare. De această dată, Jador a găsit un om de pe stradă și l-a ajutat cum a putut, cumpărându-i de mâncare lui și celor doi copii ai săi.

Cântărețul s-a oprit pe stradă când a văzut un bărbat în genunchi, în fața oamenilor, cerând ajutorul. A oprit mașina și i-a ascultat povestea de viață tristă. Bărbatul nu are bani să-și întrețină copiii, chiar dacă muncește. Nu-i ajung banii.

Artistului i s-a făcut milă și l-a dus într-un supermarket, unde i-a făcut cumpărăturile. Bărbatul și-a pus în coșuri tot felul de alimente, pe care Jador i le-a plătit, pentru a-l ajuta, fiindu-i milă de el.

„Deci am găsit un bărbat care are doi copii, m-a abordat pe stradă. Și m-a luat, nu știu dacă e vrăjeală. Are doi copii, hai să le luăm mâncare. Că e bolnav și mi-a intrat la inimă. Te-am luat în mașină. Zi-mi un magazin, aproape de casă. Îți dau eu ce-ți trebuie acasă. Unii oameni au chiar viața grea. Morala e că trebuie să ne uităm în jurul nostru și să ne dăm seama că nu toată lumea are ce mânca, de toate. Principiul e: opriți-vă și la ăla care nu are, că trebuie să mănânce toți. Toți suntem frați și surori. Vrei să știi de ce am oprit la tine? Că te-a pus în genunchi la oameni. De ce?”, îl întreabă Jador.

„Eu sunt din Petroșani , din Hunedoara. Eu mă duc în fiecare zi la copiii mei și le duc mâncare. Nevasta mea e cu altul acum. Eram în genunchi, că oamenilor nu le pasă și mă plâng”, îi răspunde acesta.

Iată că, lui Jador îi merge bine, având multe evenimente la care cântă, dar nu uită să-i ajute și pe cei din jurul său.

Gestul impresionant făcut de Jador pentru băiatul al cărui cal i-a avariat serios mașina

La finalul lunii iulie, Jador a avut parte de un eveniment neașteptat. Calul unui băiețel, care a fost lăsat liber, i-a avariat serios mașina. Micuțul s-a speriat atât de tare de situația în care se afla încât s-a ascuns și a început să plângă.

„Sunt supărat rău. Bine că nu am pățit nimic. Am văzut moartea cu ochii! Puteam să jung la spital sau mai rău, să mor! Mașina mea de mai puțin de o lună de zile s-a dus. Este distrusă! Mi-a ieșit un cal în față. Bine că nu am avut viteză că putea fi fatal. Asta este lecție, nu ai cum să lași calul să meargă liber pe stradă”, a spus Jador în mediul online.

”Deci el plângea săracul. De ce plângeai, mă?”, se aude Jador. ”Pentru că e mult de plătit și...”, răspunde copilul. Atunci Jador îl liniștește și îi spune: ”Promit că nu o să plătești nimic. Eu știu situația ta, m-am interesat. Era calul lui și plângea că are de dat bani. Nu dai, am auzit că ești amărât. L-am luat în brațe, i-am zis să nu mai plângă. Nu se întâmplă nimic, stai liniștit. Copilul ăsta mi-a rupt sufletul, el se gândea la ce are de dat tatăl lui. Bineînțeles că nu o să-i fac nimic!”, a mai spus el prin intermediul unui videoclip, publicat pe YouTube.

