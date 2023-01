Jador s-a trezit cu banii furați din cont! Artistul a rămas fără economiile din ultimul an. Ce s-a întâmplat

Jador a început anul cu o problemă de ordin financiar. Cântărețul le-a dezvăluit urmăritorilor săi, pe contul personal de TikTok, că a constatat cu stupoare că cineva i-ar fi sustras din cont o sumă mare de bani. Mai exact, artistul și-a dat seama că îi lipsesc toate economiile pe care le-a agonisit într-un an, astfel că s-a grăbit să ia măsuri în acest sens.

Jador a publicat un filmuleț în care a împărtășit și cu admiratorii săi întreaga experiență neplăcută prin care a trecut de curând. Se pare că artistului i s-au sustras banii din contul bancar, iar în urma acestui incident, acesta a decis să renunțe la serviciile băncii respective. Jador a ținut să atragă atenția asupra măsurilor slabe de securitate pe care le au unele instituții, care permit să se întâmple astfel de situații. „Banca și poliția nu au zis nimic”, a explicat el.

Potrivit celor relatate de artist, se pare hoții i-au cheltuit economiile din ultimul an pentru a merge în vacanțe și pentru cumpărături, având în vedere că a putut să verifice unde s-au dus banii. Dezamăgit de această experiență, cântărețul de manele a decis să-și închidă contul la banca respectivă.

„Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre ce mi s-a întâmplat. Am fost furat de o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile. A fost furată din contul meu. Persoana respectivă și-a făcut cumpărături, a fost în vacanțe cu cardul meu.

Nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, eu am făcut cumpărături online, și probabil cineva mi-a hack-uit contul bancar. Eu credeam că este o bancă sigură, mai sunt și austrieci. Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile”, a povestit Jador.

Cântărețul s-a declarat dezamăgit de măsurile de securitate insuficiente ale băncii la care a fost client timp de patru ani. Acesta a explicat că va apela în viitor la serviciile unei altei instituții.

„Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile. Dacă s-ar fi întâmplat treaba asta ce s-a întâmplat acum în România, cu siguranță nu mi-aș fi făcut contul și cu siguranță o să-mi închid contul la ei. S-a întâmplat treaba asta și pentru că sunt cetățean al României și îmi iubesc țara, o să îmi închid contul acolo”, a mai spus artistul.

Nu este pentru prima dată când Jador are probleme cu hoții

De-a lungul timpului, cântărețul a trecut prin mai multe experiențe similare cu hoții. În urmă cu un an, mașina acestuia a fost vandalizată în Constanța, iar tâlharii i-au luat portofelul. În luna august, acesta susținea că i s-a furat o sumă considerabilă de bani din casă și făcea dezvăluiri despre identitatea hoțului, fiind convins că a fost jefuit de o persoană pe care o cunoaștea și care îi era apropiată.

