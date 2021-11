Jason Momoa, actorul care a jucat în Aquaman și Game of Thrones, a fost infectat cu noul coronavirus. Cum se simte

Actorul Jason Momoa spune că se redresează după ce a fost testat pozitiv cu vrusul COVID-19 pe care crede că l-a luat de la cea mai recentă premieră a filmului.

Actorul Jason Momoa, testat pozitiv cu noul coronavirus. Ce spune starul de cinema de la Hollywood și cum se simte

„Mă simt bine”, a spus actrul în vârstă de 42 de ani într-un videoclip postat pe Instagram-ul său, luni.

„Vă mulțumesc pentru toată grija și dragostea voastră.” Actorul Jason Momoa a adăugat că „se simte destul de bine” în timp ce „s-a carantinat în casa sa, fără a mai ieși o perioadă de acolo” și, de asemenea, a spus că este în izolare cu prietenul său, skateboarderul profesionist Erik Ellington.

Starul „Aquaman” suspectează că a contractat virusul în timp ce se afla la Londra pentru premiera filmului „Dune”, în care interpretează personajul Duncan Idaho.

„Da, am fost contractat virusul COVID imediat după premieră”, a spus el. „Sunt o mulțime de oameni pe care i-am întâlnit în Anglia, așa că am primit o mulțime de îmbrățișări de la oameni și cine știe.”, mai spune actorul, potrivit pagesix.com.

„Jason se simte bine, din fericire, și acum se izolează după ce a primit un test pozitiv. Dar este o adevărată durere de cap pentru șefii filmului, care acum își fac griji că trebuie să-și întârzie programul de filmare”, a spus o sursă la acea vreme.

„Desigur, siguranța tuturor celor care lucrează la film este cel mai important lucru și toată lumea este testată în mod regulat.”

Producția speră că se va putea menține la programul normal de filmări pe măsură ce Jason Momoa își revine.

„Toată lumea îi dorește o însănătoșire rapidă și așteaptă cu nerăbdare să-l aibă din nou pe platou”, a spus sursa. Momoa nu a avut un timp ușor și a vorbit deschis despre alte probleme de sănătate cu care s-a luptat pe platou.

„Mi-am rănit ochii. Am avut un obiect străin în ochi și am fost nevoit să mă operez, am o hernie, mi-au scos coaste. Mă simt doar bătut”, a spus el recent la „The Ellen DeGeneres Show”. „Îmi place slujba și devin puțin prea entuziasmat, apoi chestia cu vârsta, știi, sunt un super-erou îmbătrânit acum.”, a mai spus el.

Viața amoroasă a lui Jason Momoa. Cum cine s-a iubit actorul

Singura femeie pe care a iubit-o vreodată Jason Momoa are doar 1,57 metri înălțume și este cu 12 ani mai în vârstă decât el. Când s-a îndrăgostit de ea, actorul era doar un copil, iar ea era deja o celebritate.

Jason Momoa a povestit cum s-a îndrăgostit de actrița Lisa Bonet, dar și cum a reacționat când a întâlnit-o.

La vremea când s-a îndrăgostit de Lisa Bonet, Jason Momoa avea doar opt ani și o urmărea, la fel ca mulți alții, în „The Cosby Show”, în care ea interpreta personajul Denise Huxtable. Cu un stil excentric și unic, Lisa Bonet a furat multe inimi.

Într-un interviu acordat pentru „The Late Late Show with James Corden”, Jason Momoa a povestit: „A fost mai mult decât iubire la prima vedere. Am văzut-o la televizor și am spus ceva de genul: «Mami, pe ea o vreau». M-am gândit: «Te voi urmări pentru tot restul vieții mele și te voi avea». Întotdeauna mi-am dorit să o întâlnesc. Ea a fost întodeauna o regină”.

